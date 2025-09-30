פרופסור שקמה ברסלר, ממנהיגות מחאת 'הדגלים השחורים' ואחד הקולות הבולטים נגד ממשלת ישראל, מגיבה להצעה של ישראל וארה"ב לארגון הטרור הרצחני חמאס, ואומרת כי ישראל הייתה יכולה להגיע לזה לפני הרבה זמן.
לדברי ברסלר: "אז ההסכם מדבר על אופק למשא ומתן והכרה במצב מדינה (statehood) פלסטיני. את זה ישראל יכולה הייתה להשיג לפני המון זמן להחזיר יותר חטופים בחיים, למנוע מוות של כל כך הרבה חיילים, להיות מדינה לגיטימית מובילה ולא מצורעת".
"איזה מחיר נורא אנחנו משלמים בגלל ממשלה ג'יהאדיסטית", חתמה ברסלר בביקורת על נתניהו.
מה דעתך בנושא?
8 תגובות
1 דיונים
טרוריסטית וגיס חמישי שעם השמאל משתמשת בחטופים להפלת נתניהו שהציל עד עכשיו לא פחות מ 207 חטופים תוך חיסול חמאס וממשיך!!
טרוריסטית וגיס חמישי שעם השמאל משתמשת בחטופים להפלת נתניהו שהציל עד עכשיו לא פחות מ 207 חטופים תוך חיסול חמאס וממשיך!!08:26 30.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אלעד
והיא כנראה צודקת!08:30 30.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ממש לא... חמאס וקטאר נכנעות רק מכיוון שחיזבאלה אירן וסוריה לא ברקע ועזה איי חרבות
ממש לא... חמאס וקטאר נכנעות רק מכיוון שחיזבאלה אירן וסוריה לא ברקע ועזה איי חרבות08:51 30.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אני
מתוסכלת מהת_ת08:25 30.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אודי בן
השמאלנים מיסכנים, יהודים נחותים, כשנתניהו מקבל כבוד מלכים הם סובלים... שימשיכו לסבול ולהתייסר, ולשבת בספסלים האחוריים בכנסת ולצרוח ולגדף כל היום, ושימשיכו להפגין ברחובות. הם אפילו לא מדגדגים את האוזן...
השמאלנים מיסכנים, יהודים נחותים, כשנתניהו מקבל כבוד מלכים הם סובלים... שימשיכו לסבול ולהתייסר, ולשבת בספסלים האחוריים בכנסת ולצרוח ולגדף כל היום, ושימשיכו להפגין ברחובות. הם אפילו לא מדגדגים את האוזן של רוה"מ נתניהו.המשך 08:37 30.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
דויד מלך ישראל
אתר עלוב שמביא תגובה של אנרכיסתית עלובה בושה אלק פרופסור08:39 30.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יאן קרדש
מישהו בכלל מתעניין בה08:55 30.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
כמובן צודקת
קודם כל יום של תקווה והלוואי ויממומש ההסכם נצא מעזה וישוחררו החטופים במהרה. ולעצם העניין לאורך כל ההיסטוריה של מדינת ישראל שוב ושוב מתברר שהשמאלנים צודקים וקוראים נכון את המציאות....
קודם כל יום של תקווה והלוואי ויממומש ההסכם נצא מעזה וישוחררו החטופים במהרה. ולעצם העניין לאורך כל ההיסטוריה של מדינת ישראל שוב ושוב מתברר שהשמאלנים צודקים וקוראים נכון את המציאות. הגדול מכולם ישעיהו ליבוביץ שחזה בדיוק את המשבר הנוכחי כולל ההחלשות של ישראל מול כל העולם וההדרדרות המוסרית של הציונות הדתית לכדי תנועה סמי-פשיסטית.המשך 08:50 30.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
דויד מלך ישראל
אתר עלוב שמביא תגובה של אנרכיסתית עלובה בושה אלק פרופסור08:39 30.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אודי בן
השמאלנים מיסכנים, יהודים נחותים, כשנתניהו מקבל כבוד מלכים הם סובלים... שימשיכו לסבול ולהתייסר, ולשבת בספסלים האחוריים בכנסת ולצרוח ולגדף כל היום, ושימשיכו להפגין ברחובות. הם אפילו לא מדגדגים את האוזן...
השמאלנים מיסכנים, יהודים נחותים, כשנתניהו מקבל כבוד מלכים הם סובלים... שימשיכו לסבול ולהתייסר, ולשבת בספסלים האחוריים בכנסת ולצרוח ולגדף כל היום, ושימשיכו להפגין ברחובות. הם אפילו לא מדגדגים את האוזן של רוה"מ נתניהו.המשך 08:37 30.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אלעד
והיא כנראה צודקת!08:30 30.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ממש לא... חמאס וקטאר נכנעות רק מכיוון שחיזבאלה אירן וסוריה לא ברקע ועזה איי חרבות
ממש לא... חמאס וקטאר נכנעות רק מכיוון שחיזבאלה אירן וסוריה לא ברקע ועזה איי חרבות08:51 30.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר