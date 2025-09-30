פרופסור שקמה ברסלר, מתייחסת להצעה של ישראל וארה"ב לארגון הטרור הרצחני חמאס, ואומרת כי ישראל הייתה יכולה להגיע לזה לפני הרבה זמן: "איזה מחיר נורא"

פרופסור שקמה ברסלר, ממנהיגות מחאת 'הדגלים השחורים' ואחד הקולות הבולטים נגד ממשלת ישראל, מגיבה להצעה של ישראל וארה"ב לארגון הטרור הרצחני חמאס, ואומרת כי ישראל הייתה יכולה להגיע לזה לפני הרבה זמן.

לדברי ברסלר: "אז ההסכם מדבר על אופק למשא ומתן והכרה במצב מדינה (statehood) פלסטיני. את זה ישראל יכולה הייתה להשיג לפני המון זמן להחזיר יותר חטופים בחיים, למנוע מוות של כל כך הרבה חיילים, להיות מדינה לגיטימית מובילה ולא מצורעת".

"איזה מחיר נורא אנחנו משלמים בגלל ממשלה ג'יהאדיסטית", חתמה ברסלר בביקורת על נתניהו.