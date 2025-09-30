עובדי הבנק מאשימים את ההנהלה בהתנהלות מנותקת ודורסנית ומתריעים כי הקיצוצים בצל הרווחים גורמים לשחיקה עצומה ופגיעה בלקוחות הבנק

לאחר רווחי הענק של הבנק וחלוקת המניות ללקוחות במטרה לשתף אותם בתחושת הרווח, היחידים שאינם נהנים מכל החגיגה הם העובדים, והם – לא מתכוונים לוותר.

הבוקר (שלישי) ישביתו 8,000 עובדי בנק הפועלים את כלל יחידות הבנק החל מהשעה 12:00 ועד סוף יום העבודה, במחאה על צעדי קיצוצים חד־צדדיים שמקדמת ההנהלה – זאת למרות שרווחי הבנק עמדו על מיליארדי שקלים בשנה החולפת.

במסגרת העיצומים ייסגרו 180 סניפי הבנק ברחבי הארץ, וכן יושבתו מרכזי הייעוץ והמוקד הטלפוני. ארגון העובדים מאשים את ההנהלה ב"התנהלות מנותקת ודורסנית", ומתריע כי צעדי הקיצוץ – הכוללים ביטול של כ־770 תקנים, ניוד כפוי של מאות עובדים ופגיעה באופק הקידום והשכר – גורמים לשחיקה חמורה, לעומסי עבודה בלתי סבירים ולפגיעה ישירה בלקוחות.

בארגון העובדים מזכירים כי גם שביתת האזהרה שנערכה לאחרונה לא הובילה לשינוי מצד ההנהלה. "הבנק מציג רווחי עתק של כ־9 מיליארד שקל בשנת 2024 וצפוי לרווחים גבוהים אף יותר השנה – ובמקביל מגלגל על העובדים עוד ועוד קיצוצים. האחריות לפגיעה בציבור מוטלת על ההנהלה בלבד", נמסר.