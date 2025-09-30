אמנם ארגון הטרור חמאס טרם סיפק את תשובתו להצעת הנשיא טראמפ – אך הבוקר הוא מגלה סימני פאניקה ומשגר אזהרה דחופה לעזתים ברצועה

מנגנוני הביטחון של חמאס שיגרו היום (שלישי) אזהרה לעזתים בעקבות הצהרת טראמפ: "קוראים לעמנו להיות ערניים – אל תיפלו למלכודת של ריצה אחר ציוץ או חדשות ללא בדיקה, ואל תתנו להצהרה חיצונית להיות סיבה לספק או לזריעת שנאה. חפשו מקורות מהימנים ודווחו על כל חומר שמקדם פחד או פילוג"

נזכיר כי אמש (שני) פורסמו פרטי התוכנית המלאים של הנשיא טראמפ, לסיום המלחמה בעזה ושחרור החטופים. חמאס טרם השיב להצעה אך שליחו המיוחד של נשיא ארה”ב דונלד טראמפ למזרח התיכון, סטיב ויטקוף אמר כי הוא קיבל רושם חיובי מחמאס.

במהלך ההצהרה המשותפת של נתניהו וטראמפ, אמר הנשיא האמריקני כי "עובדים עם מדינות רבות אחרות, וזה הדרך היחידה שכל המצב הזה ייפתר. ואני לא מדבר רק על עזה. עזה היא דבר אחד, אבל אנחנו מדברים על הרבה מעבר לעזה. כל העסקה, הכל ייפתר. זה נקרא שלום במזרח התיכון.

אז היום הוא יום היסטורי לראש הממשלה נתניהו, ואני סיימתי זה עתה פגישה חשובה על נושאים חיוניים רבים, כולל איראן, סחר, הרחבת הסכמי אברהם, והכי חשוב, דנו איך לסיים את המלחמה בעזה, אך זה רק חלק מהתמונה הגדולה יותר, שהיא שלום במזרח התיכון".

עוד הוא הוסיף: "אם ההצעה הזו תתקבל על ידי חמאס, התוכנית מחייבת את שחרור כל החטופים הנותרים מיד, אך בשום מקרה לא יותר מ־72 שעות. כך שהשבויים חוזרים, ואני אפילו שונא לומר זאת… זה לא נשמע נכון, אבל זה כל כך חשוב להורים. שגם הגופות של הגברים הצעירים. הם כולם חוזרים מיד. פגשתי הורים. ההורים שלהם הרגישו זאת, את הצורך להחזיר את הגופות".

טראמפ המשיך והציג את השלב הבא של התוכנית, פירוק תשתיות הטרור: "לפרק את החימוש מעזה — וזה במהירות — להסיר את היכולות הצבאיות של חמאס וכל ארגוני הטרור האחרים. לעשות זאת מיידית. ואנחנו מסתמכים על המדינות שציינתי ואחרות כדי להתמודד עם חמאס. ושמעתי שחמאס גם רוצה להשלים זאת. וזה דבר טוב. ולהשמיד את כל תשתיות הטרור, כולל המנהרות, הנשק ומתקני הייצור".

הנשיא הודיע כי במידה וחמאס יסרב לקבל את ההסכם: "במידה וחמאס יסרב, לישראל תהיה כל זכות, והאמת את תמיכתנו המלאה. בפעם הראשונה באלפי שנים אנחנו קרובים לשלום, במידה וחמאס ימנע את זה לישראל תהיה את תמיכתי המלאה לסיים את המשימה להשמדת חמאס, אך אני מקווה שתהיה עסקה, אם חמאס יסרב לה הם ישארו לבד".

