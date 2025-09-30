לאחר ההסכם בבית הלבן, ראש מועצת שומרון מזהיר: "המסמך כולל נכונות להקמת מדינת טרור ביו"ש, גם אם בתנאים – זהו קו אדום, לעולם לא יקרה"

ראש מועצת שומרון, יוסי דגן, הגיב אמש (שני) להצהרות המשותפות שנשאו נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ וראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו בבית הלבן.

דגן בירך את ראש הממשלה בנימין נתניהו על החלקים הטובים, אך גם הדגיש כי קיים פער מהותי בין הנאומים לבין התוכן שהופיע במסמך שהוגש לממשלת ישראל: "אמירה כתובה על אפשרות להקמת מדינה פלסטינית, גם אם בתנאים – והציב קו אדום."

״כמו כל אזרח במדינת ישראל ואדם הגון בעולם, אני מבקש לחזק את ראש הממשלה, בנימין נתניהו ואת נשיא ארה״ב על החלקים הטובים שנכתבו ונאמרו בהצהרה ובמסמך. ובאותו משפט חובה עלינו להציב קו אדום ושלט בוהק אל מול הדבר המדאיג, הפער שבין הנאומים החשובים שנישאו בבית הלבן לבין המשפטים שנכתבו שחור על גבי לבן, במסמך האמריקני שנתקבלה עליו הסכמה ישראלית עקרונית, להקמת מדינת טרור בלב ארץ ישראל. עם כל מיני סעיפים מתפתלים כאלה ואחרים."

עוד באותו נושא דוברו של נתניהו: "תוכנית טראמפ – הכישלון המוחלט" 21:41 | חדשות סרוגים 6 0 😀 👏

"אני אומר את הדברים בצורה ברורה מכאן, מוושינגטון: לעולם לא תקום מדינת טרור בלב יהודה ושומרון, בלב ארץ ישראל, משימת הדור הזה היא להבטיח את קיומה של המדינה על ידי החלת ריבונות, על היישובים והמרחבים. כי זו לב הארץ שלנו וכי זו חגורת המגן של מדינת ישראל בוודאי אחרי השביעי לעשירי. אנחנו נלחם על זה ואנחנו נביא את זה.״