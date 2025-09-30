ראש מועצת שומרון, יוסי דגן, הגיב אמש (שני) להצהרות המשותפות שנשאו נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ וראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו בבית הלבן.
דגן בירך את ראש הממשלה בנימין נתניהו על החלקים הטובים, אך גם הדגיש כי קיים פער מהותי בין הנאומים לבין התוכן שהופיע במסמך שהוגש לממשלת ישראל: "אמירה כתובה על אפשרות להקמת מדינה פלסטינית, גם אם בתנאים – והציב קו אדום."
״כמו כל אזרח במדינת ישראל ואדם הגון בעולם, אני מבקש לחזק את ראש הממשלה, בנימין נתניהו ואת נשיא ארה״ב על החלקים הטובים שנכתבו ונאמרו בהצהרה ובמסמך. ובאותו משפט חובה עלינו להציב קו אדום ושלט בוהק אל מול הדבר המדאיג, הפער שבין הנאומים החשובים שנישאו בבית הלבן לבין המשפטים שנכתבו שחור על גבי לבן, במסמך האמריקני שנתקבלה עליו הסכמה ישראלית עקרונית, להקמת מדינת טרור בלב ארץ ישראל. עם כל מיני סעיפים מתפתלים כאלה ואחרים."
"אני אומר את הדברים בצורה ברורה מכאן, מוושינגטון: לעולם לא תקום מדינת טרור בלב יהודה ושומרון, בלב ארץ ישראל, משימת הדור הזה היא להבטיח את קיומה של המדינה על ידי החלת ריבונות, על היישובים והמרחבים. כי זו לב הארץ שלנו וכי זו חגורת המגן של מדינת ישראל בוודאי אחרי השביעי לעשירי. אנחנו נלחם על זה ואנחנו נביא את זה.״
אז מה יהיה עם ה"בוננזה הנדל"נית" של סמוטריץ ? מה יהיה עם "הגירה מרצון" ? מה יקרה עם "טיילת טראמפ" ? מה יקרה ל"שכונת השוטרים" של בן גביר ? לאן נעלמו כל החלומות ההזויים ? וכמה דם שלמנו על החלום הזה ?
מגלגלי העיניים למרומים , הטובלים בדם ושרץ בידם , המשיחיים שחושבים שהם מורמים מעם , הרוחצים בליכלוך כפותיהם , הזיבורית שבשולי הערוגה , השוליים הסהרוריים, העשבים השוטים, ונוער הגבעות...
מגלגלי העיניים למרומים , הטובלים בדם ושרץ בידם , המשיחיים שחושבים שהם מורמים מעם , הרוחצים בליכלוך כפותיהם , הזיבורית שבשולי הערוגה , השוליים הסהרוריים, העשבים השוטים, ונוער הגבעות ... אתם , ולא הסודנים ... ולא האריתראיים... אתם התמנון רב הזרועות שמכלה את המדינה , סרטן מרובה גרורות שמעכל את גופת המדינה ... זה אתם ....המשך 08:26 30.09.2025
קור
בכל מקרה יש לנו טרור בלב ארץ ישראל. חמאס וארגונים אחרים, חיים וקיימים בשטחי B ו C שבשליטתנו מאז 67 ואילו הרשות הפלסטינית בולמת טרור בשת"פ עם מערכת הבטחון שלנו....
בכל מקרה יש לנו טרור בלב ארץ ישראל. חמאס וארגונים אחרים, חיים וקיימים בשטחי B ו C שבשליטתנו מאז 67 ואילו הרשות הפלסטינית בולמת טרור בשת"פ עם מערכת הבטחון שלנו. הנה לפנינו מודל שפועל שנים בהצלחה.
עמוס
מי בכלל רוצה להיות ריבון איתכם? תתקלחו מהיהירות שלכם תתחילו לכבד את דרכי האלהים08:43 30.09.2025
