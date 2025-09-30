אל״מ (במיל’) ד״ר משה אלעד, התייחס בראיון ל' מעריב' לשאלה האם מצרים בדרך לשבור את הסכם השלום מול ישראל, ומזהיר: "בסיני נרשמת תכונה צבאית לא מבוטלת"

אל״מ (במיל’) ד״ר משה אלעד, מזרחן וחוקר טרור, מזהיר מפני ההסלמה ביחסים מול מצרים, לטענתו, בכירים מצריים רבים מסיתים נגד ישראל וקוראים לבטל את הסכם השלום מולה.

בראיון ל'מעריב, מזהיר אלעד כי "בסיני נרשמת תכונה צבאית לא מבוטלת – פריסת כוחות, מערכות הגנה, הכנות לוגיסטיות. גם אם זה מוצג כהיערכות הגנתית בלבד, קשה להתעלם מהעיתוי ומהיקף ההיערכות. מצרים ממקמת את עצמה כמובילת יוזמות ערביות לעתידה של עזה, תוך דחייה של פתרונות ישראליים ובינלאומיים".

לדבריו, הסימנים שנראים בשטח מדאיגים: “כיום, לראשונה מזה שנים, כלי התקשורת במצרים וגם פה ושם בישראל, מדווחים שהולכת ומצטיירת אפשרות, שמה שהיה נדמה כחזון בלתי ניתן לערעור, עשוי להיסדק. סימנים מהשטח – ביטחוניים, דיפלומטיים, אזרחיים – מצביעים על ‘קרע עמוק שצומח מתחת לפני השטח’, והופך את השאלה: האם מצרים בדרך לעימות עם ישראל? לשאלה לגיטימית, אולי אפילו מתבקשת".

עוד הוא הוסיף ואומר כי "נטען שנשיא מצרים, עבד אל־פתאח א־סיסי, לא היסס להשתמש בביטוי 'רצד עם' בנוגע למה שמתרחש בעזה – והרי זו אינה טרמינולוגיה של שלום קר, אלא של כמעט־עימות. בל נשכח שגם לסיסי יש 'בייס' שרוצה לשמוע נשיא 'חזק'… חדירה ישראלית לרפיח, או ניסיון להניע אוכלוסייה פלסטינית אל סיני, יהוו מבחינתה קו אדום מוחלט".

ד"א אלעד מונה את השיקולים המצריים שלא לבטל את ההסכם: "למרות ‘המתיחות’ – עימות ישיר כעת איננו בא בחשבון… ההסכם ההיסטורי מ־1979 הוא נכס אסטרטגי. התיאום הביטחוני שרד משברים לא מעטים, והסיוע הישראלי למצרים במלחמה נגד דאעש בסיני והקשרים הכלכליים בגז – אי אפשר לנתק במחי יד".