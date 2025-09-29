לאחר התנצלותו של נתניהו לראש ממשלת קטאר על התקיפה בדוחא, בקטאר מודיעים על הסכמתם לשוב ולתווך בעסקת החטופים

קטאר מודיעה הערב (שני) אחרי התנצלותו של ראש הממשלה נתניהו כי היא מוכנה לשוב ולתווך בעסקת החטופים בין חמאס לישראל.

על פי לשכת נתניהו, כך התנהל השיחה בין השניים: "אדוני ראש הממשלה, אני רוצה שתדע שישראל מצטערת על כך שאחד מאזרחיך נהרג בתקיפה שלנו.

אני רוצה להבטיח לך שישראל כיוונה את חמאס, לא את הקטארים.

אני גם רוצה להבטיח לך שלישראל אין שום תוכנית להפר את ריבונותך שוב בעתיד, והתחייבתי לנשיא.

עוד באותו נושא במערכת הפוליטית מגיבים: "ההתנצלות המתרפסת היא חרפה"

אני יודע שלמנהיגותך יש תלונות נגד ישראל ולישראל יש תלונות נגד קטאר, החל מתמיכה באחים המוסלמים ועד לאופן שבו ישראל מוצגת באל-ג'זירה ועד לתמיכה ברגשות אנטי-ישראליים בקמפוסים של מכללות.

אני מברך על רעיון הנשיא להקים קבוצה תלת-צדדית שתטפל בתלונות של שתי המדינות שלנו."