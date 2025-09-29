נחשפו עיקרי תוכנית השלום של טראמפ: פרוזת עזה, שיקום תשתיות וסיוע הומניטרי, שחרור חטופים ואסירים, הפסקת אש מלאה, טראמפ יהיה "יושב ראש" הרצועה

רגע לפני מסיבת היתואנים וסיום הפסגה המדינית של הנשיא טראמפ וראש הממשלה נתניהו, עיקרי תוכנית השלום של הנשיא טראמפ נחשפים.

עיקרי התוכנית:

פירוז עזה : הרצועה תפורז ותהפוך לאזור נקי מטרור, ללא איום על שכנותיה.

שיקום נרחב : תושבי עזה יקבלו סיוע נרחב הכולל מים, חשמל, בתי חולים, מאפיות ותשתיות נוספות.

הסכם והפסקת אש : ההסכם ייכנס לתוקף עם הסכמת שני הצדדים, והלחימה תופסק מידית. כל קווי המגע והקרב יוקפאו עד להשלמת השלבים.

חטופים ושחרורים : כוחות צה״ל יסוגו לפי קווים שנקבעו מראש לצורך שחרור חטופים. בתוך 72 שעות מהסכמת ישראל, כל החטופים יוחזרו – חיים או חללים. לאחר מכן, ישראל תשחרר 250 אסירי עולם וכן 1,700 עצורים מעזה שנעצרו מאז 7 באוקטובר 2023. כל הנשים והילדים העצורים מאז האירוע ישוחררו. לכל חטוף חלל שיוחזר – ישראל תשיב גופות של 15 פלסטינים.

חמאס : חמאסניקים שיתחייבו לדו-קיום ולוויתור על נשק יקבלו חנינה. מי שיבחרו לעזוב – יזכו למעבר בטוח למדינות שיקלטו אותם.

סיוע הומניטרי : הסיוע ייכנס מיידית ברמה שלא תפחת מהסכם הסיוע בינואר 2025, ויחולק דרך האו״ם, הסהר האדום וגופים נייטרליים בלבד. מעבר רפיח ייפתח לשני הכיוונים בהתאם למנגנון שנקבע בינואר.

ממשל זמני ותכנון עתידי : הרצועה תנוהל זמנית על ידי גוף טכנו-פוליטי חדש – מועצת השלום, הכוללת את טראמפ כיו״ר, טוני בלייר ומנהיגים נוספים. מטרתה: שיקום, ניהול מודרני, השקעות ופיתוח כלכלה חדשה.

פינוי הריסות: ציוד כבד ייכנס לפינוי הריסות ולפתיחת צירים.

גורמים רשמיים מסרו כי התוכנית, אם תאושר, נועדה להבטיח שקט ארוך טווח, שיקום מלא של הרצועה והבטחת ביטחון לשני הצדדים, תוך שמירה על הסדר הומניטרי בינלאומי.