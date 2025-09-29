על פי לשכת נתניהו, ראש הממשלה התנצל על מותו של אחד המאבטחים הקטארים ובירך על הקבוצה אותה הקים טראמפ שתטפל במתיחות בין המדינות

הבית הלבן מפרסם הערב (שני) תיעוד בו נראה הנשיא טראמפ משוחח בטלפון עם ראש ממשלת קטאר, שיחה בהמשכה נטל נתניהו את הטלפון והתנצל על התקיפה הישראלית בדוחא.

על פי לשכת נתניהו, כך התנהל השיחה בין השניים: "אדוני ראש הממשלה, אני רוצה שתדע שישראל מצטערת על כך שאחד מאזרחיך נהרג בתקיפה שלנו.

אני רוצה להבטיח לך שישראל כיוונה את חמאס, לא את הקטארים.

אני גם רוצה להבטיח לך שלישראל אין שום תוכנית להפר את ריבונותך שוב בעתיד, והתחייבתי לנשיא.

עוד באותו נושא במערכת הפוליטית מגיבים: "ההתנצלות המתרפסת היא חרפה"

אני יודע שלמנהיגותך יש תלונות נגד ישראל ולישראל יש תלונות נגד קטאר, החל מתמיכה באחים המוסלמים ועד לאופן שבו ישראל מוצגת באל-ג'זירה ועד לתמיכה ברגשות אנטי-ישראליים בקמפוסים של מכללות.

אני מברך על רעיון הנשיא להקים קבוצה תלת-צדדית שתטפל בתלונות של שתי המדינות שלנו."