חמישה לוחמים נפצעו באורח קשה בקרבות שבצפון רצועת עזה. הקצינים והלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, משפחותיהם עדכנו

דובר צה"ל מודיע הערב (שני) כי קצין רפואה, קצין שריון, ושלושה לוחמי שריון מגדוד 82, עוצבת ׳סער מגולן׳ (7), נפצעו באורח קשה מוקדם יותר היום בקרב בצפון רצועת עזה.

בשעות אחר הצהריים נתקלו כוחות חטיבת כפיר בירי מטווח קצר עם מספר מחבלים שחדרו למגנן והצמידו שני מטענים לטנק מצק"ג 82. בנוסף נרשמה היתקלות נוספת שהתרחשה פנים אל פנים בירי מנק״ל.

כתוצאה מהיתקלויות הירי נפצעו 5 חיילים באורח קשה.

באירועי ההיתקלות השתתפו כחמישה מחבלים, שניים מהם חוסלו באופן וודאי במרחב המגנן, אחד מפגז של טנק ואחד מירי בהיתקלות פנים אל פנים מול כוחות הגדוד.

בצה"ל ממשיכים לנהל מצוד אחר שלושת המחבלים האחרים.

במסגרת הפינוי, שישה לוחמים נוספים נפצעו באורח קל, ופונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחותיהם עדכנו.