במערכת הפוליטית מגיבים לדיווח לפיו נתניהו התנצל בפני ראש ממשלת קטאר על התקיפה של בכירי חמאס בדוחא. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הזכיר את משפטו של צרצ'יל ואמר: "ההתנצלות המתרפסת בפני מדינה תומכת ומממנת טרור היא חרפה".

דבריו המלאים: "היום הוא יום השנה להסכם מינכן שנחתם ב 29.9.1938. כאז כן היום, מהדהדת אמירתו של צ'רצ'יל "אנגליה יכלה לבחור בין חרפה למלחמה, היא בחרה בחרפה ולכן תקבל גם מלחמה. ההתנצלות המתרפסת בפני מדינה תומכת ומממנת טרור היא חרפה".

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הגיב: "התקיפה של בכירי חמאס, הוגי טבח השבעה באוקטובר במדינת האויב קטאר – היתה תקיפה חשובה, צודקת, ומוסרית מאין כמותה. טוב מאוד שקרתה. מי ששולח מפלצות לשרוף תינוקות לאנוס נשים, ולחטוף קשישות, צריך לדעת שאין שום מקום בעולם שהוא בטוח בו. הגיע הזמן לומר לעולם את האמת: קטאר היא מדינה תומכת טרור, מממנת טרור ומסיתה לטרור. שום כסף לא ינקה את הטרור מידיהם".

יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן הגיב: "לא ייאמן שנתניהו התנצל בפני הקטרים שעד היום לא גינו את טבח השבעה באוקטובר, אך הוא מעולם לא התנצל בפני עם ישראל על כך שבמשמרת שלו נרצחו, נאנסו ונחטפו אלפי ישראלים.