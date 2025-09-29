צה״ל ושב״כ חיסלו את המחבל מוסא שלדאן, סגן מפקד גדוד זיתון בארגון הטרור חמאס בעיר עזה, שהיה שותף ב-7.10 ובטקסים המשפילים של שחרור החטופים

צה״ל ושב״כ חיסלו בשבוע שעבר, את המחבל מוסא שלדאן, סגן מפקד גדוד זיתון בארגון הטרור חמאס בעיר עזה, שהיה שותף ב-7.10 ובטקסים המשפילים של שחרור החטופים. כך הודיע היום (שני) דובר צה"ל.

שלדאן פיקד כמפקד פלוגה על הפשיטה לשטח ישראל בטבח הרצחני ב-7 באוקטובר והיה ממובילי הפרחת בלוני התבערה לעבר שטח המדינה. כמו כן, היה אחראי על שחרור חטופים בעיר עזה ולקח חלק במצעדי הראווה של ארגון הטרור חמאס במהלך שחרורם בעסקה האחרונה.

עוד באותו נושא תיעוד: מחבל מטמין מטען ומחוסל תוך שניות. צפו 17:59 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

לאורך המלחמה, בזמן ששהה במחסות הומניטריים, הוציא לפועל מתווי טרור רבים כגון צליפה, מטענים ונ״ט נגד כוחות צה״ל שפעלו במרחב והיה אחראי על תוכנית מתחמי הלחימה של חמאס בזיתון. בעברו היה אחראי המודיעין בגדוד וגם סגן מפקד פלוגה.