שרון גל שיגר מכתב התראה לתא"ל במיל' גיא חזות, בטענה לפרסום שקרי ומכפיש בספר ובסדרה על צה"ל, ודורש פיצוי כספי והסרת הספרים מהמדפים

איש התקשורת שרון גל שיגר מכתב התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים נגד תת-אלוף במילואים גיא חזות, בדרישה לפיצוי בסך 350 אלף שקלים. הסיבה: טענות שמופיעות בספרו של חזות "צבא ההייטק וצבא הפרשים", וכן בפרק בסדרה "מה קרה לצה"ל", המשודרת ברשת 13 ובהוט.

על פי הדיווח של גיל משעלי באתר 'מאקו', במכתב נכתב כי חזות ייחס לגל ניסיון להמריד חיילים בפלוגת גולני בתקופת פרשת אלאור אזריה. לפי הציטוטים שמובאים, נטען כי גל שוחח עם חיילים וניסה לשכנע אותם לסרב להוראות הפיקוד. בנוסף, נטען כי חזות חזר על הדברים גם במהלך הסדרה, וטען כי קיבל לכך אישור ממפקדים.

שרון גל מכחיש את הדברים מכל וכל, וטוען כי מדובר בפרסום שקרי, פוגעני וחסר בסיס, אשר מהווה לשון הרע. בנוסף לפיצוי, גל דורש להסיר את ספריו של חזות מהמדפים.