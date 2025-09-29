טראמפ ונתניהו מקיימים מסיבת עיתונאים חגיגית בבית הלבן, והעולם עוצר את נשימתו לקראת מה שרבים מתארים כאפשרות לרגע היסטורי במזרח התיכון

אחרי כ-שעתיים של פגישות, שיחות ודיונים בין ראש הממשלה נתניהו ופמלייתו לנשיא טראמפ ולצוותו הבכיר בבית הלבן, ראש הממשלה נתניהו ונשיא ארצות הברית מקיימים מסיבת עיתונאים חגיגית בחדר הטקסים של הבית הלבן.

הנשיא טראמפ פתח את מסיבת העיתונאים והצהיר: "זהו יום גדול, גדול מאוד, יום יפה, שיכול להיות אחד הימים הגדולים ביותר בהיסטוריה של הציוויליזציה. אנחנו עוצרים דברים שמתרחשים כבר מאות ושנים אלפי שנים. לפחות אנחנו במינימום מאוד, מאוד קרובים, ואני חושב שאנחנו אפילו מעבר לכך".

טראמפ המשיך והודה לראש הממשלה לצידו: "אני רוצה להודות לביבי על כך שהוא באמת נכנס לעבודה ועשה את שלו. עבדנו טוב ביחד, כפי שעשינו עם מדינות רבות אחרות, שנינו, עם מדינות רבות אחרות, וזה הדרך היחידה שכל המצב הזה ייפתר".

הנשיא טראמפ המשיך וכינה את הרגע היסטורי, וצייר הזדמנות לשלום כולל במזרח התיכון: "עובדים עם מדינות רבות אחרות, וזה הדרך היחידה שכל המצב הזה ייפתר. ואני לא מדבר רק על עזה. עזה היא דבר אחד, אבל אנחנו מדברים על הרבה מעבר לעזה. כל העסקה, הכל ייפתר. זה נקרא שלום במזרח התיכון. אז היום הוא יום היסטורי לראש הממשלה נתניהו, ואני סיימתי זה עתה פגישה חשובה על נושאים חיוניים רבים, כולל איראן, סחר, הרחבת הסכמי אברהם, והכי חשוב, דנו איך לסיים את המלחמה בעזה, אך זה רק חלק מהתמונה הגדולה יותר, שהיא שלום במזרח התיכון".

הנשיא טראמפ המשיך וציין את שיתופי הפעולה שהובילו לרגע הזה, טראמפ ציין את מלך ירדן, נשיא טורקיה ארדואן ואת מנהיג אינדונזיה שעל פי דבריו "היה איתם בחדר" במהלך המגעים. בנוסף ציין טראמפ את המעורבות הערה של גורמים אירופאים ואת הפתעתם ותדהמתם מול המהלך הכולל של הנשיא.

הנשיא התייחס לפרטי ההסכם ולחטופים: "אם ההצעה הזו תתקבל על ידי חמאס, התוכנית מחייבת את שחרור כל החטופים הנותרים מיד, אך בשום מקרה לא יותר מ־72 שעות. כך שהשבויים חוזרים, ואני אפילו שונא לומר זאת… זה לא נשמע נכון, אבל זה כל כך חשוב להורים. שגם הגופות של הגברים הצעירים. הם כולם חוזרים מיד. פגשתי הורים. ההורים שלהם הרגישו זאת, את הצורך להחזיר את הגופות".

טראמפ המשיך והציג את השלב הבא של התוכנית, פירוק תשתיות הטרור: "לפרק את החימוש מעזה — וזה במהירות — להסיר את היכולות הצבאיות של חמאס וכל ארגוני הטרור האחרים. לעשות זאת מיידית. ואנחנו מסתמכים על המדינות שציינתי ואחרות כדי להתמודד עם חמאס. ושמעתי שחמאס גם רוצה להשלים זאת. וזה דבר טוב. ולהשמיד את כל תשתיות הטרור, כולל המנהרות, הנשק ומתקני הייצור".

הנשיא הודיע כי במידה וחמאס יסרב לקבל את ההסכם: "במידה וחמאס יסרב, לישראל תהיה כל זכות, והאמת את תמיכתנו המלאה. בפעם הראשונה באלפי שנים אנחנו קרובים לשלום, במידה וחמאס ימנע את זה לישראל תהיה את תמיכתי המלאה לסיים את המשימה להשמדת חמאס, אך אני מקווה שתהיה עסקה, אם חמאס יסרב לה הם ישארו לבד".

טראמפ פנה אל ראש הממשלה והתחייב: "(במידה וחמאס יסרב) תהיה לך את תמיכתי המלאה לעשות את כל מה שצריך לעשות".

טראמפ המשיך ותיאר את מנגנון הסכם השלום: "להבטיח את הצלחת המאמץ הזה, התוכנית שלי קוראת להקמת גוף פיקוח בינלאומי חדש — "מועצת השלום". לא על פי בקשתי, תאמינו לי, מי שיהיה יושב הראש יהיה דונלד ג'יי טראמפ. בנוסף ראש הממשלה לשעבר של בריטניה, טוני בלייר, יקח חלק במאמץ. במהלך הימים הקרובים נאייש עוד משרות".

לאחר פירוט עיקרי התוכנית, והמעמד ההיסטורי. העברי הנשיא טראמפ את זכות הדיברו אל ראש הממשלה נתניהו, שהודה לנשיא על עמידתו לצד ישראל ועל הידידות ביניהם.

נתניהו התייחס לתוכנית השלום של הנשיא טראמפ, והצהיר כי היא משלימה ומשיגה את כלל מטרות המלחמה: "אני מאמין שהיום אנו עושים צעד קריטי הן לקראת סיום המלחמה בעזה והן לקראת יצירת במה להתקדמות דרמטית של השלום במזרח התיכון — ואני חושב גם מעבר למזרח התיכון, במדינות מוסלמיות חשובות מאוד. אני תומך בתוכנית שלכם לסיים את המלחמה בעזה, שתשיג את מטרות המלחמה שלנו. היא תחזיר לישראל את כל החטופים שלנו, תפעל לפרק את יכולותיה הצבאיות של חמאס, תסיים את שלטונו הפוליטי, ותוודא שעזה לא תהווה עוד איום על ישראל".

ראש הממשלה שיבח את הלוחמים בחזית ואמר: "החיילים שלנו, הגיבורים הביאו אותנו ליום הזה, הם עמדו בפרץ. הם לחמו בגבורה במלחמת ברבריות כנגד האנושות".

נתניהו המשיך והציג את הסייגים הישראלים לתוכנית, וכיצד היא צפויה להתקדם: "אם הגוף הבינלאומי הזה יצליח, נסיים את המלחמה לצמיתות. ישראל תבצע נסיגות נוספות התלויות במידת פירוק הנשק והדה-מיליטריזציה, אך תישאר בקו הפרימטר הביטחוני לתקופה הנראית לעין. לדעתי עלינו להבין שאנו נותנים לכולם הזדמנות להשלים זאת בדרך שלום, דבר שיממש את כל מטרות המלחמה שלנו ללא שפיכות דמים נוספת".

ראש הממשלה גם התחייב כי אם חמאס יסרב לעסקה, או יזייף הסכמה אליה וינהג אחרת בשטח, ישראל תפעל בכל העוצמה האפשרית: "אם חמאס ידחה את התוכנית שלכם, אדוני הנשיא, או אם כביכול יקבלו אותה ואז יעשו כל דבר כדי לסכל אותה, אז ישראל תשלים את העבודה בעצמה. זה ניתן לעשות בדרך הקלה, או בדרך הקשה. אך זה ייעשה. אנו מעדיפים את הדרך הקלה, אבל זה חייב להיעשות. כל המטרות הללו חייבות להתממש. כי אנחנו לא לחמנו במאבק הנורא הזה, והקרבנו את הטובים שבהם מבנינו, כדי שלחמאס יישאר מקום בעזה ולמאיים עלינו שוב ושוב ושוב עם הטבח הנורא הזה".

בנוסף ראש הממשלה התייחס לרפורמות הנדרשות ברשות הפלסטינית, לפני שיהיה לה כל מקום בשיתוף פעולה בתוכנית, והודה לנשיא טראמפ על דרישותיו העמוקות מהרשות: "זה לא מס שפתיים. זה לא סימון וי על תיבה. זו טרנספורמציה מהותית, אמיתית ועמוקה. וזה אומר סיום תשלום לטרור, שינוי ספרי הלימוד הרעילים שמלמדים שנאה ליהודים ולילדים פלסטינים, הפסקת ההסתה בתקשורת, סיום הלוחמה המשפטית נגד ישראל בבית הדין הפלילי הבינלאומי ובבית הדין לצדק, הכרה במדינת היהודים, ועוד ועוד רפורמות רבות. זה לא יפתיע אותך שרוב מוחלט של הישראלים אינם מאמינים שהרשות הפלסטינית תשנה את דרכיה. אבל במקום להמתין לטרנספורמציה ניסית שכזו, התוכנית שלך מציעה נתיב מעשי וריאלי קדימה עבור עזה בשנים הקרובות — נתיב שבו עזה תנוהל לא בידי חמאס ולא בידי הרשות הפלסטינית, אלא בידי מי שמחויבים באמת לשלום עם ישראל".