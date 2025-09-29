בכיר חמאס התראיין לתקשורת הערבית, הכחיש כי הארגון קיבל הצעה אמריקאית חדשה והסביר כי חמאס מוכן ל-'הודנה' שתשמר את האינטרסים הפלסטיניים

בזמן פגישת ראש הממשלה נתניהו עם הנשיא טראמפ, בכיר בחמאס, טאהר א-נונו הודיע כי למרות ההצהרות האופטימיות לידיי חמאס לא נמסרה הצעה חדשה, וכי הארגון מוכן לבחון רק עסקה ש"שתבטיח את האינטרסים הפלסטיניים".

בכיר החמאס, טאהר א-נונו, התראיין לתקשורת הערבית על רקע פגישת נתניהו וטראמפ, והדיווחים על עסקה לסיום המלחמה. א-נונו חשף כי מנהיגי חמאס לא קיבלו את המתווה החדש לעסקה: "לא היינו חלק מהמשא ומתן בנוגע לתוכנית האמריקאית הנוכחית. עד כה לא קיבלנו לידינו עותק של המתווה".

עוד באותו נושא אירופה בלחץ: מעצמות היבשת הזהירו את איראן מלתקוף את ישראל 18:53 | יאיר אמר 1 0 😀 👏

בקשר לאפשרות שחמאס יוותר על נשקו אמר א-נונו: "נושא ההתנגדות החמושה קשור להקמת מדינה פלסטינית, ושחרור החטופים הישראליים קשור לשימור האינטרסים הפלסטיניים ולנסיגת ישראל מעזה".

טהאר הסביר כי חמאס: "מוכנים ל'הודנה' (הפסקת אש בת מספר שנים) כפי שהסכמנו בהצעה המצרית להקמת ממשלת טכנו-קרטים. אנחנו נבחן את התוכנית לפי האינטרסים והזכויות הפלסטיניות".