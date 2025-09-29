עבר בקריאה שניה ושלישית החוק להגדלת תקציב הביטחון- ברוב של 55 ח״כים בלבד, בשל העדרות של מספר חברי אופציה בלי קיזוז

החוק להגדלת תקציב הביטחון עבר היום (שני) בקריאה שניה ושלישית- ברוב של 55 ח״כים בלבד, בגלל העדרות של מספר חברי אופוזיציה בלי קיזוז.

על פי החוק מוצע להגדיל את מסגרת ההוצאות הממשלתית לשנת 2025 בסך של כ-30.8 מיליארד ₪, על מנת לתת מענה לצרכים ביטחוניים ואזרחיים שעלו בעקבות מבצע "עם כלביא" ומבצע "מרכבות גדעון". לאחר התוספת, צפויה מגבלת ההוצאה לשנת 2025 לעמוד על כ-650.4 מיליארד ₪.

בשכלול התוספת התקציבית, ההוצאה המותרת לשנת 2025, כולל החזר חובות, גדלה מכ-756 מיליארד ₪ לכ-787 מיליארד ₪. תוספת זו של 30.8 מיליארד ₪ תחולק לסעיפי התקציב הבאים: משרד הביטחון, הקצבות לביטוח הלאומי, הוצאות ביטחוניות שונות וכן תשלום ריבית ועמלות.

התקציב הכללי של משרד הביטחון מכ-109.8 מיליארד ₪ לכ-135.7 מיליארד ₪. תקציב "הקצבות לביטוח הלאומי" יגדל מכ-61 מיליארד ₪ לכ-63.9 מיליארד ₪. תקציב "הוצאות ביטחוניות שונות" יגדל מכ-19.9 מיליארד ₪ לכ-26.1 מיליארד ₪. תקציב "תשלום ריבית ועמלות" יגדל מכ-56.2 מיליארד ₪ לכ-57.9 מיליארד ₪.

בדברי ההסבר להצעה נכתב: "בהתאם להחלטת הממשלה מס' 3326 מיום כ"ה באב התשפ"ה (19 באוגוסט 2025) בדבר תיקוני החקיקה הנדרשים בחוק המסגרות הפיסקליות, ובתקציב לשנת 2025, כדי להתאים את מגבלת ההוצאה לשנת 2025, כך שתתאפשר הגדלה בסך של 30,849,000 אלפי שקלים חדשים בהוצאות הממשלה המותרות בשנת 2025, מוצע לאשר חוק תקציב נוסף לשנת הכספים 2025, אשר יתקן את הוראות חוק התקציב לשנת 2025, באופן שישקף הגדלה של ההוצאות לצרכים ביטחוניים ולצרכים אזרחיים כאמור".

שר האוצר בצלאל סמוטריץ': "אנחנו מעמידים בפני הנהגת המדינה והצבא את כל התקציב הדרוש כדי להכריע ולנצח את אוייבנו בגזרות השונות. כפי שהוכח, הוצאה בטחונית שמביאה הכרעה וניצחון היא השקעה כלכלית שתביא לצמיחה ושגשוג אזורי ממנה תהנה הכלכלה הישראלית ויהנו אזרחי ישראל".