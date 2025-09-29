בריטניה, צרפת וגרמניה הזהירו את איראן מפני תקיפה אפשרית נגד ישראל, לאחר החזרת סנקציות ה"סנאפבק". במסר משותף קראו המעצמות לטהראן להימנע מהסלמה ולשוב למסלול דיפלומטי.

מעצמות אירופה, צרפת, גרמניה ובריטניה שיגרו אזהרה חמורה לאיראן, על רקע הדיווחים כי משטר האייתולות מתכנן מתקפת פתע נגד ישראל, לאחר הטלת סנקציות ה"סנאפבק" החונקות על הכלכלה האיראנית.

בהצהרה משותפת הדגישו שלוש המדינות כי "החזרת הסנקציות אינה סוף הדרך הדיפלומטית", וקראו לאיראן להימנע מכל פעולה שתוביל להסלמה נוספת באזור.

על פי דיווחים ביבשת, המעצמות האירופיות הזהירו את איראן כי כל ניסיון לפגוע בישראל ייחשב צעד מסוכן שיערער את היציבות במזרח התיכון ויחמיר את בידודה של איראן בזירה הבינלאומית.

האירוע מגיע ברקע מתיחות גוברת בזירה האזורית, כאשר איראן ממשיכה לאיים בתגובה על הסנקציות שהוטלו עליה רק לאחרונה על ידי מעצמות המערב ומנגנוני האו"ם.

מדינות המערב מצידן מבקשות לאותת כי הן מאוחדות מול כל צעד תוקפני מצידה של טהראן.