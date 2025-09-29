המורדים החות'ים בתימן תקפו ספינה מסחרית בים האדום, כ־128 מיילים מדרום־מזרח לעדן. הספינה נפגעה מטיל ועלתה באש.

נרכז הצי הבריטי לניתור שיט מסחרי, הודיע על מתקפה שבוצעה כנגד כלי שיט נוסף בים האדום, על ירי המורדים החות'ים בתימן. על פי הדיווחים כלי השיט הותקף בטילים וכלי טיס וכעת עולה באש.

מרכז הצי הבריטי לניטור שיט מסחרי (UKMTO) הודיע היום על מתקפה נוספת בים האדום, זאת לאחר דיווחים על ירי שביצעו המורדים החות'ים בתימן לעבר כלי שיט מסחרי. על פי ההודעה, הספינה נפגעה מטיל לא מזוהה, כשעדי ראייה דיווחו על הבזק, פיצוץ ועמוד עשן סמוך לכלי השיט.

האירוע התרחש כ־128 מיילים ימיים דרומית־מזרחית לעיר עדן שבתימן. לפי גורמי ביטחון, הספינה שהותקפה עולה באש, וכוחות צבאיים באזור פתחו בבדיקה סביב נסיבות התקיפה ובניסיונות סיוע.

המתקפה האחרונה מצטרפת לשורת פגיעות שבוצעו בחודשים האחרונים על ידי החות'ים, הפועלים בחסות איראן במטרה לערער את התנועה הימית באזור האסטרטגי. כלי השיט העוברים בנתיב זה קיבלו התרעה לנקוט משנה זהירות ולדווח על כל פעילות חשודה.