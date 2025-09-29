ראש הממשלה נתניהו ופמלייתו הגיעו לבית הלבן, הנשיא טראמפ קיבל את פניו של ראש הממשלה בכניסתו לבית הנשיאותי, השניים צפויים לקיים בשעתיים הקרובות ארוחת צהריים, פגישות רחבות ושיחות ב-4 עיניים. בשעה 20:15 (שעון ישראל) צפויה מסיבת עיתונאים והצהרה מיוחדת של שני המנהיגים.
הנשיא טראמפ קיבל את פניו של ראש הממשלה נתניהו בכניסה לאגף המערבי בבית הלבן, משם נכנסו שני המנהיגים אל משרדי הבית הלבן.
במענה לשאלת כתב ברגעי הגעת ראש הממשלה, הנהן טראמפ בחיוב כאשר נשאל האם הוא מצפה להגיע לעסקה כבר היום, ואמר כי הוא "מרגיש ביטחון" כי ניתן להגיע לעסקה אך לא סיפק תשובה חד משמעית.
ראש הממשלה נתניהו וטראמפ נפגשים כעת, הפגישה הרביעית של ראש הממשלה נתניהו והנשיא טראמפ מאז כניסתו של טראמפ לכהונתו החדשה, לפני קצת יותר מחצי שנה.
מתנאל
ביבי לא יודע את נפשו. מושך מלחמת נצח שנתיים ללא דיון על היום שאחרי עד שטראמפ וקטאר כופים עליו הסכם בכוח. במקום שישראל תיתן את הטון נופלת עלינו הנחתה. ליגה אחרת.המשך 19:21 29.09.2025
