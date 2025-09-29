מזג אוויר בימים הקרובים יהיה הפכפך. תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. בחלק מאזורי הארץ יירדן גשמים מקומיים. מחמישי – מהפך.
מעונן חלקית עד נאה. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ והן תהינה רגילות לעונה. בפנים הארץ תורגש הקלה בעומס החום. ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ.

גשם, לפנות בוקר, בחיפה. צילום - עומרי סלנר
מעונן חלקית עד נאה עם ירידה קלה נוספת בטמפרטורות והן תהינה נמוכות במעט מהרגיל לעונה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף.
מעונן חלקית עד בהיר. עליה קלה בטמפרטורות. בעיקר בהרים ובפנים הארץ עדיין הטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
בהיר בדרך כלל. תחול עליה ניכרת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ ויעשה חם ויבש מהרגיל עד שרבי.