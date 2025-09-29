ההסתדרות הלאומית וארגון נהגי האוטובוסים הודיעו כי מאות נהגי האוטובוסים באזור בית שמש, שפלת הדרום ופרוזדור ירושלים ישבתו החל מעוד שבועיים

ההסתדרות הלאומית וארגון נהגי האוטובוסים הודיעו היום (שני) להנהלת חברת "בית שמש אקספרס" כי מאות נהגי האוטובוסים באזור בית שמש, שפלת הדרום ופרוזדור ירושלים ישבתו החל מיום 16.10.2025, אסרו חג שמחת תורה.

לטענת ההסתדרות צעדי השביתה הקיצונית הארגוניים מגיעים לאחר חודשים ארוכים של ניסיונות הידברות שבמהלכם סירבה הנהלת החברה להגיע להסכמות קיבוציות עם ההסתדרות הלאומית שמייצגת את עובדי בית שמש אקספרס במספר נושאים קריטיים כגון: פגיעה חד צדדית בתנאי עבודה, הכרה בוועד העובדים ופעילותו, אכיפת ההסכם הקיבוצי ועוד.

עוד באותו נושא ההסתדרות הכריזה על סכסוך עבודה בבנק הפועלים 12:46 | רוני גרפונקל, יו"ר ארגון עובדי בנק הפועלים | צילום: ענבל מרמרי 0 0 😀 👏

ההסתדרות הלאומית טוענת כי נהגה באיפוק ובסבלנות רבה והשקיעה זמן רב ופגישות רבות תוך ויתורים משמעותיים על מנת להביא את הסוגיות החשובות לנהגים לפתרון הולם וזאת על מנת שלא לפגוע בציבור הנוסעים אך אולם עד שלא תוצג נכונות אמיתית מצד ההנהלה לפתור את הסוגיות הבוערות, הצעדים הארגוניים יימשכו עד לכדי השבתה מוחלטת בעוד שבועיים.

נציגי ועד בית שמש אקספרס על שביתת הענק: "עשינו כל מאמץ"

נציג ועד נהגי בית שמש אקספרס אמר: "עשינו כל מאמץ להגיע להבנות אך הנהלת החברה גוררת רגליים. לא נותרה בידינו ברירה אלא להיאבק באמצעות שביתה כדי להבטיח את אכיפת וההסכם הקיבוצי והכרת החברה בהיות החברה מקום עבודה מאורגן."

ישראל גנון, יו״ר ארגון נהגי האוטובוסים, ישראל גנון: "הנהגים הם הכוח המניע של התחבורה הציבורית בישראל. בזכות אחדות הנהגים ובהובלתם של חברי הוועד אנו מצליחים לפעול לטובת כלל הגורמים, לרבות החברה עצמה, כך שלא ניתן להמשיך ולהתעלם מהיות החברה מקום מאורגן. בעוד שבועיים תחל שביתת ענק שלא נודעה כמותה בישראל״.

עו״ד מעיין גרימברג, מנהל סקטור תחבורה ציבורית בהסתדרות הלאומית אמר כי: "נציגות העובדים עשתה מאמצים גדולים להימנע משביתה כוללת אך טובת הנהגים ורווחתם קודמות לכל. לצערנו הגיעו מים עד נפש מכיוון שהנהלת “בית שמש אקספרס” מתבצרת בעמדותיה ומפקירה את הנהגים והנוסעים כאחד. בעוד שבוע וחצי תחל שביתה בלתי מוגבלת בזמן עד שיושגו תנאים הוגנים והסכם חדש למאות נהגי החברה".