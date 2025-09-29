הצהרת תובע הוגשה לקראת הגשת כתב אישום, חמישי נגד עצור נוסף בפרשיית ההצתות ליד בית ראש הממשלה. בנוסף עצור נוסף נעצר היום במסגרת הפרשה

הצהרת תובע הוגשה היום (שני) לקראת הגשת כתב אישום, חמישי נגד עצור נוסף בפרשיית ההצתות בשכונת רחביה בירושלים ליד בית ראש הממשלה. בנוסף עצור נוסף נעצר היום במסגרת הפרשה.

ההצהרה הוגשה כאמור היום לאחר שהושלמה חקירתו של חשוד נוסף (58, רמת השרון) שמעורב בפרשיית ההצתות ליד בית ראש הממשלה, הוגשה הצהרת תובע על הכוונה להגיש נגדו כתב אישום בימים הקרובים על ידי הפרקליטות.

עוד באותו נושא כתב אישום: עם זקנים מודבקים וכובעים הציתו אש סביב בית נתניהו 14:27 | חדשות סרוגים 3 1 😢

מעצרו של החשוד שנעצר בתאריך 21.9, הוארך לאחר שנדרשה התערבותו של בימ"ש מחוזי. המשטרה גיבשה תשתית ראייתית למעשים שלו לרבות קשירת קשר בינו לבין מעורבים נוספים, שנגד ארבעה מתוכם הוגש אמש בבימ"ש כתב אישום על ידי הפרקליטות ובקשה להורות על מעצרם עד לתום ההליכים.

בתום דיון זה שהתקיים היום בבימ"ש, הוארך מעצרו של החשוד ב-3 ימים נוספים, עד לתאריך 1.10, לטובת הגשת כתב האישום ובקשה להורות על המשך מעצרו. בנוסף, בעקבות מעשים חמורים אלו שנעשו שהסבו נזק רב וסיכנו חיי אדם בבוקר ה-3.9 בשכונה הירושלמית, היום בשעות הצהריים הגיעו בלשי תחנת מוריה אל ביתו של חשוד נוסף והוא נעצר בכפוף לצו בימ"ש שניתן מבעוד מועד. החשוד, תושב השפלה בשנות ה-50 לחייו, הועבר לחקירה בתחנת מוריה ומחר, צפויה המשטרה להביאו בפני בימ"ש לדיון בעניינו.