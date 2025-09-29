מהכיתה המעופפת והפסטיגלים ועד תוכניות הבוקר בערוץ 14 והמופע החדש עם עדן הראל – הנה 10 עובדות מעניינות ומפתיעות על האיש שגדלנו עליו

מהילד של ערוץ הילדים ועד מנחה תוכניות בוקר בערוץ 14, מפסטיגלים וזכיות בתחרויות ועד חזרה בתשובה והורות ל-5 ילדים – עודד מנשה הוא סיפור ישראלי שלם. הנה 10 עובדות מעניינות על עודד מנשה שיחזירו אתכם לנוסטלגיה, יגלו לכם צדדים אישיים ויספרו על המופע החדש שלו עם עדן הראל:

1. הילד התל אביבי: עודד גדל בצפון תל אביב, היה מדריך בצופים והופיע כבר בתיכון על הבמה – ככה עוד לפני הצבא הבמה הייתה הבית שלו.

2. זמר של חיל החינוך: בצבא הוא לא הסתפק בשמירות – שירת כזמר בלהקת חיל החינוך וכשחקן בתיאטרון צה"ל. שם הבין סופית שהוא רוצה במה.

3. הקול של דור שלם: בתחילת שנות ה-90 הפך לפנים וללב של ערוץ הילדים. כמעט כל ילד בישראל הכיר את "עודד מהטלוויזיה" – מהכיתה המעופפת ועד הסופגנייה המעופפת.

4. כוכב פסטיגלים: עודד הופיע בפסטיגלים עם שירים שנכנסו ללב, כמו "כל דבר הוא שיר" ו"רכבת שדים", וגם שיחק נסיכים, מלכים ורשעים במופעי חנוכה.

5. המצאות ותוכניות: במקביל הנחה שעשועונים, תכניות בוקר ותכניות ריאליטי, מ"קרב סכינים" ועד "הפייטן", ותמיד הביא איתו אנרגיה של מורה טוב וחבר קרוב.

6. הזוגיות שהפכה למותג: ב-2007 התחתן עם עדן הראל, והם הפכו לזוג הכי מוכר על המסך. יחד הנחו תכניות בישול, בוקר ומשפחה – והקהל הרגיש שהוא נכנס אליהם הביתה.

7. משפחה גדולה וחמה: להם חמישה ילדים משותפים, ועוד בן של עדן מנישואים קודמים. בבית שלהם ברעננה הם שומרים שבת והילדים חובשים כיפה. עודד מספר שזה המרכז של חייו.

8. חזרה בתשובה באור הזרקורים: הוא ועדן עברו תהליך של התחזקות והחזרה למסורת, ובשנה האחרונה השיקו מופע זוגי בשם "לא רואים עין בעין" שבו הם משתפים את הקהל בסיפור חייהם, הקריירה, ההתקרבות לדת וההתמודדות במערכת זוגית מול מצלמות.

9. בין רב לבמה: עודד מתייעץ באופן קבוע עם רבנים כמו הרב יעקב אדלשטיין והרבי מביאלא. מבחינתו זה נותן איזון בין עולם המדיה לעולם הרוח.

10. לא מפסיק להפתיע: גם אחרי יותר מ-30 שנות קריירה, הוא ממשיך לחדש: תוכניות בוקר בערוץ 14, הנחיית חידון התנ"ך לנוער, פרויקטים חדשים עם עדן – והכול בחיוך של "עודד מהטלוויזיה" שאנחנו מכירים.