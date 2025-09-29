בריטניה הכריזה על סנקציות חדשות נגד עשרות גורמים בתעשיית הנפט האיראנית, במטרה לפגוע במקורות המימון המרכזיים של המשטר.

בריטניה הודיעה על חבילת סנקציות חדשה נגד איראן, המתמקדת הפעם בלב הכלכלה האיראנית – תעשיית הנפט. משרד החוץ הבריטי פרסם כי עשרות גורמים, חברות ובכירים הקשורים לייצוא ולמימון מגזר הנפט והגז הוכנסו לרשימת העיצומים, במהלך שנועד להעמיק את הלחץ על טהראן.

לונדון הבהירה כי המטרה המרכזית היא לפגוע במקורות ההכנסה של המשטר, המממנים לטענתה פעילות גרעינית בלתי חוקית ופעילות חתרנית ברחבי המזרח התיכון. ההחלטה מצטרפת לעשרות צעדים שכבר ננקטו בשנים האחרונות. יחד עם שותפותיה בצרפת ובגרמניה, בריטניה מכוונת לפגוע עמוק בכיס של המשטר האיראני.

בנוסף להודעה האירופאית, לאחרונה הופעלה מחדש מערכת הסנקציות נגד איראן במסגרת מנגנון ה"סנאפבק" של הסכם הגרעין עם איראן מ-2015. בריטניה הודיעה היום על תוספת של לפחות 71 גורמים, חברות, כלי שיט ואנשי עסקים שיצורפו לרשימת הסנקציות כנגד איראן.

גורמים במשרד החוץ הבריטי ציינו כי הסנקציות כוללות הקפאת נכסים, איסור מסחר ואיסור מתן שירותים פיננסיים לגורמים שהוזכרו, מהלך שצפוי להגביל משמעותית את יכולת איראן להמשיך ולשווק נפט בעולם.