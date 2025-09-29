גורם צבאי בכיר מסר כי ישראל עוקבת מקרוב אחר פעילות איראן ונערכת למגוון תרחישים. לדבריו, איראן ספגה פגיעות משמעותיות ומודעת היטב ליכולות של ישראל

גורם צבאי בכיר התייחס היום (שני) להיערכות ישראל להתפתחויות אזוריות ואמר כי צה"ל עוקב מקרוב אחר הנעשה ברחבי המזרח התיכון, ובמיוחד אחר איראן. לדבריו בראיון לאתר 'מעריב', "אנחנו מפקחים ועוקבים אחר הנעשה בכל המזרח התיכון ומה שנעשה באיראן. גם ישראל וגם איראן נמצאות במירוץ חימוש ולמידה".

עוד הוסיף כי "אנחנו נערכים למגוון תרחישים ואפשרויות, אחת מהן היא שייתכן ונידרש לשוב ולפעול מול איראן".

הגורם התייחס גם להשלכות פעולות שביצעה ישראל וטען כי "איראן ספגה מהלומה קשה מצה"ל. היא יודעת היטב את היקף הפגיעה שספגה. היא מבינה מה המשמעות של הפגיעה והיכולות של ישראל".