מערכת ביקורת הגבול של נמל התעופה בן גוריון, סבלה מתקלה מערכתית שמנעה את פעילותה, דיווחים על עומס כבד בדלפקים ובשדה.
נמל התעופה בן גוריון סבל מתקלה קשה, לאחר שמערכת ביקורת הגבולות, שמאפשר לתעד ולנהל ולקטלג את היציאות והכניסות למדינת ישראל, סבלה מתקלה קריטית שמנעה כליל את פעילותה.
חברות התעופה בנמל דיווחו על עומסים כבדים והמתנה ארוכה כתוצאה מהתקלה המשבשת. מרשות שדות התעופה ורשות האוכלוסין נמסר לאחר בדיקה כי: "עקב שדרוג המערכת, הייתה נפילה של מערכת ביקורת הגבולות למספר דקות והמערכת שבה לפעול כסדרה".
