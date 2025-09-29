מודעת מכירה שפורסמה בקבוצת פייסבוק עוררה סערה לאחר שנכתב בה "בלעדיות למגזר הערבי". ראש מועצת כפר ורדים התנער מהפרסום וטען כי מדובר בניסוח מפלה שאינו מקובל ביישוב

היישוב היוקרתי 'כפר ורדים' עלה השבוע לכותרות בעקבות מודעת מכירה של בית פרטי ביישוב, שפורסמה עם ניסוח יוצא דופן לפיה ישנה "בלעדיות למגזר הערבי".

על פי הדיווח באתר 'מאקו', המודעה, שפורסמה בקבוצת פייסבוק של תושבי המקום, עוררה תגובות חריפות בקרב חלק מהציבור. רבים טענו כי מדובר בניסוח מפלה, והביעו התנגדות נחרצת להבחנה על בסיס לאומי או מגזרי במכירת נכסים.

מדובר בנכס בשטח של 220 מטרים רבועים, הכולל חמישה חדרים, יחידת דיור נפרדת וחצר מטופחת. המחיר שפורסם במודעה עמד על שלושה מיליון ותשע מאות אלף שקלים.

בעקבות הביקורת הציבורית, ראש המועצה המקומית, אייל שמואלי, הגיב בחריפות למודעה וציין כי היא פורסמה שלא על דעת המועצה. לדבריו, היא נבחנת משפטית והמועצה רואה בפרסום מסוג זה חציית גבול שאינה מתקבלת ביישוב. שמואלי הבהיר שכפר ורדים הוא יישוב ציוני בגליל שמחויב לערכים של קהילה, חינוך וסביבה.

במקביל, שמואלי קרא לממשלה לטפל באי השוויון בהטבות המס ליישובי הגליל, וטען כי ביטול הטבות המס לכפר ורדים גרם לירידה בביקוש למגורים באזור. הוא הוסיף כי מצב זה מחריף את התחושות בקרב תושבי היישוב ודורש טיפול מיידי מצד הרשויות.