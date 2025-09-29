רגע לפני הגעת נתניהו לפגישה בבית הלבן עם הנשיא טראמפ, הלחץ גובר ובסביבת הנשיא משדרים כוונה לסגור עסקה באופן מיידי

בעוד שראש הממשלה נתניהו עושה ברגעים אלה את דרכו לבית הלבן, לקראת פגישה שמוגדרת כ"גורלית" בקשר למלחמה ברצועת עזה, בסביבת טראמפ משדרים אופטימיות גורפת וקובעים כי הם "קרובים מאוד" לסגירת עסקה.

במסיבת עיתונאים שקיימה קרולין לוויט, דוברת הבית הלבן, לקראת הגעת ראש הממשלה. מסרה לוויט כי הנשיא טראמפ וצוותו עובדים בקדחתנות במטרה לסגור עסקה לסיום המלחמה בעזה כבר בימים הקרובים.

"זה יום עמוס מאוד. הנשיא עבד ללא הרף כדי להביא את המלחמה לסיום". הסבירה לוויט, ובנוסף הציגה את השאיפות המרכזיות של הנשיא: "הוא רוצה לראות את כל החטופים משוחררים".

לבסוף הודיעה לוויט כי הנשיא מתכוון לדרוש הסכמות מכל הצדדים המעורבים: "השליח ויטקוף העביר מסמך של 21 נקודות והנשיא מצפה משני הצדדים להסכים".