שלקה (שלי אלמקייס), מהכוכבות הבולטות של "האח הגדול", הגיעה לכותל המערבי לקראת יום הכיפורים והצטרפה למנהג הכפרות.
צפו בסרטון של שלקה עושה כפרות
בסרטון שעלה לסטורי של שלקה, היא נראית כשהצעיר החרדי שמבצע עבורה את הכפרות מחזיק את התרנגול ומברך אותה – ושלקה, תוך כדי הכפרות, צועקת "קוקוריקו" ומבקשת ממנו שיברך אותה בפרנסה ובזוגיות.
ברגע שהתרנגול נגע בה היא נבהלה וצרחה, והסצנה גרמה לכל הסובבים לפרוץ בצחוק.
