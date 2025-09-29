שלקה (שלי אלמקייס), מהכוכבות הבולטות של "האח הגדול", הגיעה לכותל המערבי לקראת יום הכיפורים והצטרפה למנהג הכפרות.

צפו בסרטון של שלקה עושה כפרות

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video .

שלקה עושה כפרות. (צילום מתוך האינסטגרם של שלקה)

בסרטון שעלה לסטורי של שלקה, היא נראית כשהצעיר החרדי שמבצע עבורה את הכפרות מחזיק את התרנגול ומברך אותה – ושלקה, תוך כדי הכפרות, צועקת "קוקוריקו" ומבקשת ממנו שיברך אותה בפרנסה ובזוגיות.

שלקה עם מעריצים בכותל. (צילום מתוך האינסטגרם של שלקה)

ברגע שהתרנגול נגע בה היא נבהלה וצרחה, והסצנה גרמה לכל הסובבים לפרוץ בצחוק.