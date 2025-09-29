מכבי חיפה תארח את הפועל באר שבע שמגיעה מושלמת מהמקום הראשון עם מאזן שערים מפלצתי של 3:19. הירוקים מגיעים אחרי תיקו בדרבי, מי תנצח?

מכבי חיפה תארח הערב (שני) את הפועל באר שבע. באר שבע מגיעה מושלמת מהמקום הראשון עם מאזן שערים מפלצתי של 3:19. הירוקים מנגד אמנם הביסו את בני ריינה (0:4) ואת מ.ס אשדוד (1:5) אך גם איבדו פעמיים נקודות מול בית"ר ירושלים (0:0) והפועל חיפה (1:1).

זה המבחן הראשון של באר שבע העונה שאמנם דרסה את כל יריבותיה, אבל עוד לא פגשה יריבה מהצמרת. שתי הקבוצות ראו את מכבי תל אביב מאבדת נקודות אתמול ב-0:0 מול סכנין, וירצו להיצמד אליה (מכבי חיפה) או לעקוף אותה (הפועל באר שבע). פלורס ינסה להפתיע את באר שבע בהתקפות מתפרצות ולנצל את חסרונות הקישור האחורי שהיה חלש במשחקה של באר שבע מול בני סכנין. שסילבה קאני יפתח בהופעת בכורה. ליסאב עיסאת צפוי לפתוח במקום שון גולדברג שפתח בדרבי.

בעונה שעברה נפגשו השניים שש פעמים (פעמיים בעונה הסדירה, פעמיים בפליאוף, פעם אחת בגביע הטוטו ופעם אחת בגביע המדינה). מכבי חיפה ניצחה רק בגביע הטוטו בעוד האדומים ניצחו ארבעה פעמים ופעם אחת נגמר ב-3:3 משוגע.

מאזן השערים חמשת המשחקים בעונה שעברה עומד על 7:14 לבאר שבע, בניכוי הניצחון היחיד של מכבי חיפה הוא עומד על 4:14. הירוקים התחזקו משנה שעברה, אבל גם האדומים שחולמים על תיקון האליפות שאיבדו לתחושתם בגלל בית הדין (הורדת נקודות מול 0:0 ללא נקודות אחרי הבאלגן במשחק מול סכנין).

ההרכב המשוער של הירוקים: גיורגי ירמקוב; יילה בטאיי, עבדולאי סק, ליסאב עיסאת, פייר קורנו; גוני נאור, איתן אזולאי, מתיאס נהואל; סוף פודגראנו, סילבה קאני וטריבנטה סטיוארט. הרכב משוער הפועל באר שבע: אופיר מרציאנו, גיא מזרחי, מתן בלטקסה, אור בלוריאן, אופיר דוידזאדה, לוקאס ונטורה, אליאל פרץ, קינגס קאנגווה, זאהי אחמד, דן ביטון, איגור זלאטנוביץ’.