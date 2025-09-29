אביה שרמן משיק את "העזתי להיות" – שיר וקליפ מילים מיוחד שצולם במהלך המילואים, לזכרה של תפארת לפידות הי"ד שנרצחה בפסטיבל נובה

אביה שרמן משיק סינגל חדש – "העזתי להיות", לזכרה של תפארת לפידות הי"ד, שנרצחה בפסטיבל נובה. השיר מלווה בקליפ מילים ייחודי, שבו משולב כתב ידה של תפארת עצמה, מה שהופך את הפרויקט לאישי ומרגש במיוחד.

האזינו לשיר החדש של אביה שרמן – "העזתי להיות"

קליפ שצולם במהלך המילואים

את הקליפ צילם שרמן במהלך שירות המילואים שלו בעזה, ב"עץ הפנסים" – פינה קסומה בכניסה לקיבוץ ניר עוז שהקים אביב אצילי ז"ל. אצילי יצא בבוקר שמחת תורה להגן על הקיבוץ, נחטף לעזה ונרצח שם.

חיבור לסיפורה של תפארת

לדברי שרמן, המילים של "העזתי להיות" נולדו מתוך שנים של השראה ומתחברות במיוחד לסיפור חייה של תפארת לפידות הי"ד: "החלטנו לחבר את הקליפ עם כתב ידה המיוחד, בתפילה שהחיוך הרחב שלה ימשיך להאיר כאן. ומי יתן שנלמד לחבק את הטעויות של עצמנו, נדע למחול ולסלוח, לא רק לפני כיפור ואפילו לאהוב את הדרך בה אנו הולכים כאן. ולהעז… פשוט להעז להיות מי שאנחנו"

אביה שרמן – היוצר במילואים

אביה שרמן הוא מוזיקאי יוצר, כותב ומלחין, שמשלב בין עשייה אמנותית לבין שירות מילואים פעיל. את דרכו החל עם הופעות קטנות ושיתופי פעולה, וכיום הוא פועל להוציא אלבום בכורה שיאגד את שיריו המקוריים. בקרוב צפוי להשיק קמפיין הדסטארט לגיוס המונים למימון האלבום, מתוך רצון להמשיך ליצור מוזיקה שנותנת השראה ומחברת בין אנשים.