הקואליציה צולחת עוד משוכה קשה. ש"ס הודיעה כי תתמוך בתוספת התקציב ובכך השיגה את הרוב כדי להעביר אותו במליאה. בעוד שלושה שבועות – עם חזרת הכנסת – זה כבר לא יספיק

הודעה מרגיעה ליו"ר הקואליציה, ש"ס תתמוך בתקציב המדינה ובכך יושג רוב שיאפשר להעביר את התקציב בקריאה שנייה ושלישית.

בהודעת ש"ס נאמר: "הצעת התקציב ל״קופסה הביטחונית״ שתעלה היום למליאת הכנסת, עוסקת בצרכים החיוניים ביותר להמשך הלחימה – רכש חימושים ושכר אנשי המילואים. אלו עניינים של פיקוח נפש ממש, ומשכך, סיעת ש״ס תצביע בעד ההצעה".

הקואליציה המתפוררת של נתניהו, הצליחה להעביר את הצעת החוק בקריאה ראשונה ברוב של 42 תומכים מול 37 מתנגדים. הווה אומר 41 חברי כנסת נעדרו מההצבעה.

חלק מהסיעות החרדיות כבר הודיעו לקואליציה כי יצביעו נגד התקציב. דגל התורה (הפלג הליטאי שמרכיב את יהדות התורה) הודיע שיצביע נגד במחאה על אי העברת תקציבים לחינוך החרדי.

נזכיר כי לנתניהו יש 49 אצבעות של הקואליציה (הליכוד, הציונות הדתית, עוצמה יהודית והימין הממלכתי) מול 52 אצבעות לאופוזיציה ועוד 3 אצבעות של דגל התורה אליה מצטרף גם אבי מעוז שהודיע כי יצביע נגד. 11 ח"כים של ש"ס מצטרפים לקואליציה ובכך למעשה יש 60 אצבעות תומכות בתקציב, מול מקסימום 60 לאופוזיציה (ה-56 עם 4 של אגודת ישראל שלא הודיעה איך תצביע).

עוצמה יהודית שהודיעה כי לא תצביע בעד הקריאה הראשונה, בגלל 160 מיליון שקל שלא הועברו לתקציב משרד הנגב והגליל, התקפלו בקריאה הראשונה, אבל עכשיו במאני-טיים, לא ברור האם הם התרצו או ינסו לדרוש עוד קצת כדי להצביע עם הקואליציה בה הם חברים.

נראה כי יו"ר הקואליציה אופיר כ"ץ צלח עוד משוכה קשה, אבל עם פתיחת מושב הכנסת בעוד כשלושה שבועות זה כבר לא יספיק.