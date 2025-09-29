חדשות התיירות והתרבות: תערוכת חן וינקלר באבני ירושלים, מחזור תפילה נדיר, אירועי יקב אדיר, פתיחת דרך עולי הרגל וכביש 10, סוכות מצודת דוד וממילא, פסטיבל פיוט בירוחם, פסטיבל הצגות הילדים בבאר שבע ומיזם סטיקרים בספרייה הלאומית

חגי תשרי מביאים איתם שפע של תרבות, אמנות וחוויות מכל רחבי הארץ. מהתערוכות והגילויים הארכיאולוגיים בירושלים ועד אירועי היין בצפון ופתיחת כביש 10 בדרום – כל החדשות הבולטות לשבוע הקרוב במקום אחד.

מסע בעקבות אבני ירושלים – תערוכת חן וינקלר

האמן חן וינקלר, אל"מ במילואים, ציוני, דור תשיעי בארץ, מביא לתערוכה זו לא רק את חזונו האמנותי אלא גם את המורשת המקצועית הייחודית שלו. התערוכה מהווה תערוכת טרום-טיסה שתנדוד ברחבי ארצות הברית, וחושפת דיאלוג עמוק בין החומר הגולמי של העיר הקדושה וארץ ישראל לבין הביטוי האמנותי של חן.

ביצירותיו וינקלר חוצב מאבני ירושלים פסלים ותבליטים המשלבים טכניקות מסורתיות עם שיטות עבודה וטכנולוגיות מתקדמות. לצד הפיסול מוצגת קולקציית תכשיטים בעיצובו האישי והייחודי, המשלבת אבנים מארץ ישראל ואבני חושן הצרופות בכסף וזהב – חוויה אמנותית שהופכת נושא ציוני ולאומי לחוויה אישית ומוחשית.

מחזור תפילה נדיר בספרייה הלאומית

הספרייה הלאומית רכשה מחזור תפילה נדיר מן המאה ה-14 שהגיע מחצי האי קרים. המחזור, שנכתב בכתב יד אלגנטי, מכיל פיוטים לתפילות יום הכיפורים של שחרית, מוסף ונעילה לפי מנהג העיר קאפה (פאודוסיה של ימינו) – מסורת ליטורגית שכמעט נעלמה מן העולם. זהו המקור היחיד לפיוטים קדומים רבים, ומשמר שלב קדום בהתפתחות המסורת של יהודי חצי האי קרים.

אירוע ההשקה "מבט אל הצפון" ביקב אדיר

ב-05.10 בשעה 18:00 ייפתח ביקב אדיר אירוע השקת התערוכה "מבט אל הצפון" – תערוכה עכשווית לאמנות מקומית, באוצרות בועז רונן. בתערוכה יוצגו ציור וקרמיקה של אמנים מהאזור. האירוע ילווה במופע אקוסטי של הזמרת חני אסולין, טעימות יין של יקב אדיר ופינגר פוד של השף שימי שושן. התערוכה תהיה פתוחה לציבור למשך שבוע בתקופת חול המועד סוכות, ההשתתפות מותנית בהרשמה מראש.

דרך עולי הרגל נפתחת לקהל

נחנכה במלואה דרך עולי הרגל בעיר דוד – הרחוב המרכזי של ירושלים מימי הבית השני, שהוביל מבריכת השילוח אל בית המקדש. הטקס נערך במעמד ראש ממשלת ישראל, מזכיר המדינה האמריקני, שגריר ארצות הברית, ראש העיר ירושלים ובכירים נוספים. הרחוב שנבנה בתקופת הבית השני היה מהרחובות הראשיים של ירושלים הקדומה וחיבר בין בריכת השילוח להר הבית. מתחתיו נחשפה תעלת ניקוז ששימשה כמקום מסתור במרד הגדול. במהלך החודשים הקרובים תיפתח הדרך לקהל הרחב.

כביש 10 ייפתח לתנועה אזרחית בחול המועד סוכות

במסגרת שיתוף פעולה בין צה"ל לבין תיירות הר הנגב ייפתח כביש 10, אחד הכבישים היפים במדינה, לתנועה אזרחית ממצפור בר לב ועד הר חריף. הנסיעה מזמנת נקודות תצפית מרהיבות לעבר צפון סיני והר הנגב. מומלץ לעצור באתר חמוקי ניצנה ולבקר בבור הסבחה. היציאה מכביש 10 לכיוון מצפה רמון עוברת בפסגת הר חריף המתנשא מעל 1,000 מטרים.

מסיבת סוף בציר 2025 ביקב אדיר

חוגגים את סיום בציר 2025 במסיבה עם מוזיקה חיה, יין ודוכני אוכל תחת כיפת השמיים. יגל אושרי, מוזיקאי, כותב ומלחין צעיר, מארח את הזמרת יובל מזרחי – הקול מאחורי הלהיט “לצאת מדיכאון” שהפך לשיר המנון במלחמה.

סוכות במלונות מצודת דוד וממילא

כמדי שנה, מלונות היוקרה מצודת דוד וממילא בירושלים מציעים חוויית סוכות מול חומות העיר העתיקה. השנה הוקמו חמש סוכות מעוצבות בהשראת ערכים של עוצמה ורוח איתנה בעיצובה של חיה אלוני – סוכות שמסמלות אצילות ועוז פנימי לצד אירוח יוקרתי בכשרות מהדרין.

פסטיבל הפיוט בירוחם

פסטיבל הפיוט המסורתי של ירוחם חוגג השנה 17 שנים של עשייה וחיבורים תרבותיים. שלושה ימים של מוזיקה, פיוט ושירה המחברים בין מסורת לעכשוויות. בין האמנים: דקלה עם מושיק עפיה, בניה ברבי עם שי צברי ומארק אליהו, ליאור אלמליח עם תזמורת חיבה, לירז צ'רכי, אלי לוזון, "היוצרים" ומייק קרוצ'י עם ה"כולנאים".

פסטיבל הצגות הילדים בבאר שבע

התיאטרון לילדים ולנוער העירוני יקיים השנה את פסטיבל הצגות הילדים בסימן "ילדות וזהות ישראלית". לצד הצגות בתשלום סמלי יתקיימו אירועי חוצות חינמיים – מופעי קרקס, הצגות רחוב, מוזיקה, יריד מזון, עמדות יצירה וג'ימבורי. "אוטובוס הילדים" ייצא מנקודות שונות בעיר בעלות מסובסדת של 10 ש"ח לנסיעה דו-כיוונית, וינגיש למבקרים את מוקדי העיר העתיקה ואתרי המורשת. הפסטיבל יתקיים במתחם העיר העתיקה בבאר שבע, 10-13.10.25, גילאי 2-12, מחירים: חינם ועד 50 ש"ח.

מיזם סטיקרים בספרייה הלאומית

לקראת יום השנה השני למתקפת הטרור ב-7 באוקטובר, הספרייה הלאומית ומשרד המורשת מזמינים את הציבור להפקיד עותקים דיגיטליים של מדבקות זיכרון (סטיקרים), הספדים, ספרי הנצחה ופריטים אישיים נוספים. המיזם מתקיים במסגרת פרויקט נרחב לתיעוד דיגיטלי של מאורעות יום 7 באוקטובר והמלחמה – יצירת מאגר מידע מהימן, נגיש ונרחב לדורות הבאים.