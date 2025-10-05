ליקויים מבניים, מפגעים בטיחותיים ומצב אחזקתי מזעזע בבית הספר היסודי "אריאל" בטלמון. ההורים זועמים. ובמועצת בנימין אומרים: "הטענות מופרכות"

ליקויי בניה, בעיות ביוב וניקוז, נזילות מהגג, מנורות שרופות, מזגנים תקולים, ועוד שורה ארוכה של מפגעים – כך נראה בית הספר היסודי "אריאל" ביישוב טלמון שבמערב בנימין.

בעוד המועצה האזורית בנימין זכתה בפרס מצויינות מטעם משרד החינוך לשנת תשפ"ה ומתהדרת בו – במערב בנימין לילדי כיתות א' יש ריח של ביוב מהשירותים, צחנה ועיזבון בכל שטח בית הספר.

בפניה של הורי התלמידים למועצה כבר לפני פתיחת שנת הלימודים הנוכחית, התריעו וביקשו ההורים מהמועצה לתקן ולסדר את הליקויים הרבים במבנה בית הספר. אולם לטענתם, במענה למכתבם, קיבלו ההורים תגובה מאיימת כי זו לא הדרך לפנות למועצה ובשורה התחתונה לא נעשה דבר.

בית ספר "אריאל" שבישוב טלמון שנבנה במערב בנימין לפני מספר שנים הפך לסמל של מחדלים תכנוניים, חוסר פיקוח והעדר תחזוקה שוטפת. כבר בשלב הבנייה הוחלפו מספר קבלנים, ללא פיקוח מקצועי מספק על איכות העבודה. התוצאה – ליקויי בנייה חמורים, בהם שימוש בבטון במערכת הביוב ושיפוע הפוך שגרם לקריסת מערך הניקוז.

עם השנים, המועצה האזורית לא טיפלה בליקויים באופן יסודי אלא רק בתיקונים נקודתיים וזמניים. כך, אותן בעיות חזרו ונשנו, ותחושת ההזנחה ניכרת בכל פינה.

דוגמא לחלק מהבעיות בבית הספר:

חוסר איטום בגג הגרם לנזילות בכלל רחבי בית הספר (שבחודש האחרון רק חידשו אותו לאחר תקופה ארוכה), מנורות בבית הספר שהחולפו בחודשיים האחרונים אך עדיין חצי מהם שרופות ויש חושך במסדרונות. קרמיקות שבורות בכל רחבי בית הספר. פסולת זרוקה בשטח הציבורי מסביב לבית הספר, תאורת חוץ שאינה עובדת, חלונות סדוקים ומנופצים, גדר היקפית שבורה, מזגנים מקולקלים או רועשים בכיתות ועוד ועוד.

לדברי ההורים עימם שוחחנו, בסיורים ובפגישות שנערכו עם כלל גורמי המועצה, ניכר כי האחריות נזרקת מיד ליד: האחד מפנה לשני, ההבטחות ניתנות – אך אינן מקוימות.

אב הבית, שאינו גורם מקצועי, נאלץ להתמודד עם תקלות שאינן בתחום סמכותו או הכשרתו. התקציבים המוקצים לבית הספר אינם מאפשרים תיקון שורשי של הבעיות, ואף לא תחזוקה שוטפת ראויה. מצב הניקיון בכיתות ובחצרות ירוד, ואין תקציב ייעודי להעסקת אב בית מקצועי או לניקיון יסודי.

התוצאה קשה במיוחד עבור התלמידים הצעירים: הורים לילדים בכיתות א' מספרים ל"סרוגים" כי ילדיהם מסרבים להשתמש בשירותים בשל ריח חריף וחוסר היגיינה, ומעדיפים להתאפק עד שובם לביתם.

לקראת החופש הגדול הובטח לבית הספר תקציב של 100 אלף שקל לטובת שיפור נראות בית הספר. העבודות היו אמורות להתבצע במהלך החופשה אך הן נדחו למועד לא ידוע ומסיבה לא ברורה ללא מתן מענה הולם להורים ולהנהגת בית הספר.

הורי בית הספר: "אוזלת יד חריפה"

בשורה התחתונה, הורים רבים בבית הספר טוענים לאוזלת היד של כלל גופי המועצה אשר מתעלמים ומתחמקים באופן תדיר בטיפול בבית הספר. וכעת, כשכלו כל הקיצים בחרו לפנות ל"סרוגים". הם בחרו לשלוח למערכת מעל 80 תמונות לצד תלונות רבות המשקפות את המצב, שרק את מיעוטם אנחנו מפרסמים כאן.

מהורי בית הספר נמסר לסרוגים כי "בעוד המועצה מתהדרת בפרס החינוך הארצי בו זכתה, המציאות בשטח מציגה תמונה עגומה של תלמידים הלומדים בסביבה מוזנחת, לקויה ומסוכנת – תוך פגיעה ישירה באיכות חייהם וברווחתם היומיומית", אומרים ההורים. "עשרות הורים פנו לראש המועצה במכתב אישי, בו ביקשו במפורש שיתערב ויטפל בתחזוקת בית הספר – אך עד היום לא קיבלנו שום התייחסות, או פתרון כלשהו. חוסר ההתייחסות הזה אינו רק מראה על הזנחה ברורה של בתי הספר, אלא גם על אי לקיחת אחריות של הנהלת המועצה כלפי תלמידי המקום, ההורים והקהילה כולה".

עובדה זו מצטרפת לתחושה הכללית של תושבי מערב בנימין זה שנים ארוכות כי המועצה משקיעה את עיקר משאביה בשטח המזרחי של המועצה ומזניחה את ההשקעות והתחזוקה בשטחה המערבי. לאורך השנים ניתנו לא מעט הבטחות לשינוי אך עדיין התושבים מרגישים כי הם מופלים לרעה, לכל הפחות בתחום זה של תחזוקת מוסדות החינוך באזור.

תגובת המועצה האזורית בנימין: "הטענות מופרכות ומנותקות מהמציאות"

מהמועצה האזורית בנימין, שבשטחה ובאחריותה נמצא בית הספר "אריאל" בטלמון, נמסר בתגובה לפניית "סרוגים" כי "מדובר בטענות מופרכות ומנותקות מהמציאות. בשנתיים האחרונות הושקעו כספים גדולים לשיפור בית הספר.

רק בקיץ האחרון נעשה בבית הספר המדובר איטום לגג, בשנה שעברה המועצה חידשה את צנרת המים ודאגה להוציאה אל מחוץ למבנה בשביל למנוע את הדליפות.

בנוסף רוב המנורות בבית הספר כבר הוחלפו על ידי המועצה ובקרוב צפוי סבב נוסף של החלפת המנורות הנותרות.

בשנתיים האחרונות השקיעה המועצה כחצי מיליון ש"ח לשיפור תשתיות ונראות בית הספר. תקציב ה-100 אלף שקלים שהובטח לשיפור בית הספר לא מומש בקיץ מפני שאותם מספר הורים שיזמו את הכתבה הזו הוציאו מכתב וביקשו שהמועצה לא תשקיע בנראות ביה״ס ועל כן התקציב הוסט לנושאי בטיחות. 100 אלף שקלים נוספים כבר מתוקצבים להמשך שיפור בית הספר ומיועדים לצאת לטובת ביצוע התיקונים בזמן הקרוב.

המועצה ממשיכה ותמשיך להשקיע ללא לאות בחינוך ילדי בנימין ובשיפור המוסדות בכל רחבי המועצה", תגובת המועצה.