תושבי ערד קיבלו היום (שני) הודעה על כך שרכב חשוד נצפה יוצא מאזור חברון. התושבים התבקשו לשמור על שגרה. "לפני כשעה התקבלה התראה כללית של יציאת רכב חשוד מחברון לאזור הדרום", נמסר בהודעה.
עוד נמסר כי "כוחות צבא ומשטרה יחד עם צוותי הכוננות נפרסו סביב העיר ערד ומבצעים בידוק לרכבים המגיעים לעיר. צוותים מתוגברים בליווי מסוקים מבצעים חיפוש ומרדף אחרי חשודים באזור".
העירייה מסרה אף היא הודעת הרגעה לתושבים: "כעת מתנהל אירוע בטחוני בסביבת ערד, שקשור ברכב חשוד שהגיע מאזור חברון. הנושא נמצא בטיפול צמוד של כוחות הביטחון.
בשלב זה אין סכנה ישירה למוסדות החינוך בעיר. אני מבקש מכולם להמשיך בשגרה, לשמור על עירנות ולפעול בשיקול דעת רגוע. במידת הצורך אעדכן באופן מיידי על כל שינוי או הנחיה נוספת".
