לקואליציה אין כרגע רוב להעביר את התוספת לתקציב הביטחון במליאת הכנסת. דגל התורה תצביע נגד ולקואליציה חסרים לפחות 6 אצבעות כדי לא להתרסק

מליאת הכנסת דנה היום כדי לאשר את התוספת לתקציב המדינה, ולהוסיף עשרות מיליארדי שקלים לתקציב הביטחון. הפעם ההצבעה היא בקריאה שנייה ושלישית ולא בטוח שלקואליציה יש רוב.

הקואליציה המתפוררת של נתניהו, הצליחה להעביר את הצעת החוק בקריאה ראשונה ברוב של 42 תומכים מול 37 מתנגדים. הווה אומר 41 חברי כנסת נעדרו מההצבעה.

חלק מהסיעות החרדיות כבר הודיעו לקואליציה כי יצביעו נגד התקציב. דגל התורה (הפלג הליטאי שמרכיב את יהדות התורה) הודיע שיצביע נגד במחאה על אי העברת תקציבים לחינוך החרדי. אגודת ישראל וש"ס טרם הודיעו מה יעשו.

עוצמה יהודית שהודיעה כי לא תצביע בעד הקריאה הראשונה, בגלל 160 מיליון שקל שלא הועברו לתקציב משרד הנגב והגליל, התקפלו בקריאה הראשונה, אבל עכשיו במאני-טיים, לא ברור האם הם התרצו או ינסו לדרוש עוד קצת כדי להצביע עם הקואליציה בה הם חברים.

נזכיר כי לנתניהו יש 49 אצבעות של הקואליציה (הליכוד, הציונות הדתית, עוצמה יהודית והימין הממלכתי) מול 52 אצבעות לאופוזיציה ועוד 3 אצבעות של דגל התורה. 11 ח"כים של ש"ס, 4 של אגודת ישראל ואבי מעוז מנעם, כרגע לא מצביעים עם הקואליציה, אבל גם לא עם האופוזיציה.

יו"ר הקואליציה אופיר כ"ץ צריך לוודא האם האופוזיציה הצליחה לגייס את כל חבריה כדי להפיל את התקציב ואז לנסות להיעזר בחברי הקואליציה הפורשים.