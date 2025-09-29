בשבוע האחרון גל שמועות רציני הטריד את בנות ישראל, כאשר דיווח כי ענקית האופנה זארה שוקלת לצאת מישראל. לזארה עשרות סניפים הפזורים ברחבי הארץ, וידועה כחנות האהובה מאוד על הישראלים.
כעת (שני) כתבת חדשות 12 מעיין פרתי מדווחת כי למרות טענות ארגונים פרו פלסטינים, זארה לא שוקלת לצאת מישראל.
בדיווחים המקוריים נטען כי בעקבות המלחמה בעזה ולחצים רבים שהופעלו על "זארה", הרשת האהובה שוקלת לעזוב את ישראל. בשנתיים האחרונות ארגונים פרו פלסטינים רבים מנסים להתנקם בישראל ולהשפיע על רשתות גדולות לעזוב את ישראל.
