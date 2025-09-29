ח״כ ניסים ואטורי מהליכוד, הפתיע את חברי הפאנל בערוץ הכנסת, כאשר אמר שהאינטרס הישראלי זה שלא יהיו פה ערבים בכלל. ״האינטרס הראשון של ישראל זה שלא יהיו פה ערבים בכלל״, אמר ואטורי.
כשהוא נשאל למה הוא התכוון הוא הוסיף: ״שלא יהיו ביהודה ושומרון, שלא יהיו פה בכלל. אם היה אפשר לגרש את כולם, היינו עושים את זה מחר בבוקר״.
המגישה הקשתה עליו ושאלה: ״אתה לא מבדיל בין מחבל לאזרח ערבי שחי פה בשלום עם משפחתו? ״ואטורי השיב: ״אין כזה דבר. הם ישתלטו עלינו, הם יתקפו אותנו ברגע שהם יוכלו. הם לא חושבים כמונו, הם לא חושבים כמוך, אני מניח שאת מורן אזולאי לא היית ורוצחת ילד. 90% מהם תומכים בטבח ה-7 באוקטובר״.
הוא נשאל גם מה הוא חושב על ערביי ישראל והשיב: ״יש בהם משת״פים״.
אורח
נניח שאתה צודק, והכל נכון. מה בדיוק תרמת למדינה בכך שאמרת את זה? חוץ מהעובדה שכל שונאי ישראל עכשיו בעולם יוכלו לצתת אותך ולטעון שזו המדיניות הרשמית של ישראל (כידוע...
נניח שאתה צודק, והכל נכון. מה בדיוק תרמת למדינה בכך שאמרת את זה? חוץ מהעובדה שכל שונאי ישראל עכשיו בעולם יוכלו לצתת אותך ולטעון שזו המדיניות הרשמית של ישראל (כידוע לך, הצופים בחו״ל לא יודעים להבחין בין ״סתם״ אמירה של ח״כ למדיניות ישראלית רשמית). מה היה טוב באמירה הזו? כלום. עזרת לשונאי ישראל בעולם, תודה. וזו פחות או יותר כל התרומה הפרלמנטרית שעשית מאז שנבחרת. תודה על כלום ושום דבר.המשך 12:24 29.09.2025
א
בתגובה ל: אורח
אם כולם היו אומרים את האמת אז לא הייתה קונספציה, לר 7/10 ולא עוד הרבה חולים. גם היינו מתכוננים ו מוכנים יותר לעתיד. הסתרת ואי אמירת האמת זו קונספציה וזריית חול בעיניים12:58 29.09.2025
גלית בן ישראל
האינטרס העליון - צמצום מס' המטומטמים במדינה וואטורי תחילה12:25 29.09.2025
גלית בן ישראל
אורח
א
בתגובה ל: אורח
