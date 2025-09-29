ח״כ ניסים ואטורי מהליכוד הפתיע כאשר אמר כי האינטרס הישראלי הוא לגרש את כל הערבים מכאן. ״אם היינו יכולים היינו מגרשים את כולם מחר בבוקר״, אמר

ח״כ ניסים ואטורי מהליכוד, הפתיע את חברי הפאנל בערוץ הכנסת, כאשר אמר שהאינטרס הישראלי זה שלא יהיו פה ערבים בכלל. ״האינטרס הראשון של ישראל זה שלא יהיו פה ערבים בכלל״, אמר ואטורי.

כשהוא נשאל למה הוא התכוון הוא הוסיף: ״שלא יהיו ביהודה ושומרון, שלא יהיו פה בכלל. אם היה אפשר לגרש את כולם, היינו עושים את זה מחר בבוקר״.

עוד באותו נושא נעצר חשוד בתקיפת ח"כ אלי דלל אמש 17:24 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

המגישה הקשתה עליו ושאלה: ״אתה לא מבדיל בין מחבל לאזרח ערבי שחי פה בשלום עם משפחתו? ״ואטורי השיב: ״אין כזה דבר. הם ישתלטו עלינו, הם יתקפו אותנו ברגע שהם יוכלו. הם לא חושבים כמונו, הם לא חושבים כמוך, אני מניח שאת מורן אזולאי לא היית ורוצחת ילד. 90% מהם תומכים בטבח ה-7 באוקטובר״.

הוא נשאל גם מה הוא חושב על ערביי ישראל והשיב: ״יש בהם משת״פים״.