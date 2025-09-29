פגישת ראשי מועצות יו”ש עם נתניהו בניו יורק, יוסי דגן התריע: “רוב העם דורש ריבונות. מי שמתנגד – מוביל ל-7 באוקטובר שני”

שעות לפני פגישתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו עם נשיא ארה”ב דונלד טראמפ, התקיימה הלילה בניו יורק פגישת חירום של ראשי הרשויות מיהודה ושומרון ,הנהלת מועצת יש”ע וראש הממשלה נתניהו. ראש מועצת שומרון, יוסי דגן, העביר מסר חריף לנתניהו: אם ממשלת הימין לא תחיל ריבונות ביהודה ושומרון – היא עלולה להיות חתומה על הקמת מדינה פלסטינית.

דגן אמר לאחר הפגישה: “יש רגעים בחיי אומה בהם המנהיג קובע את עתידה. מטרתם הגלויה של מתנגדי הריבונות היא הקמת מדינה פלסטינית שתביא בוודאות 7 באוקטובר שני. לא נסענו להיפגש עם טראמפ, אלא עם נתניהו. רק נתניהו וממשלתו יכולים להחיל ריבונות”. לדבריו, על נתניהו, סמוטריץ’, בן גביר ושרי הליכוד מוטלת החובה להכריע בנושא.

ראש מועצת שומרון הוסיף כי הפגישה עם נתניהו ורעייתו הייתה “ארוכה ופתוחה” ונמשכה כשעתיים. “אני מעריך את זה שראש הממשלה ישב איתנו בעיתוי הזה. הריבונות היא צדק, כי יהודה ושומרון זה לב המולדת וגם הערובה הביטחונית לקיום המדינה. הדרישה לריבונות היא בשביל התושבים שלנו ובשביל הביטחון של מיליוני האזרחים בערי המרכז והשרון”.

לדבריו, על אף החברות עם טראמפ, “גם בין ידידים יכולים להיות ויכוחים”, אך האחריות המלאה מוטלת על נתניהו: “יש רגעים שהמנהיג חייב לעשות מה שמציל את האומה”.

כזכור, היום הציג שר האוצר בצלאל סמוטריץ’ את הקווים האדומים שלו לקראת פגישת טראמפ–נתניהו: פירוק מלא של חמאס, נוכחות קבועה של צה״ל בפרימטר הרצועה, איסור מוחלט על מעורבות הרש״פ, שלילת כל אזכור למדינה פלסטינית והדרת קטאר מהעזה. סמוטריץ’ הדגיש כי הציונות הדתית לא תסכים לכל פשרה שתסכן את ביטחון ישראל.