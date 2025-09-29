חדשות 12 ממשיכה להוביל עם 13.6 אחוזי צפייה, מאסטר שף בראש הפריים טיים עם 18.2 אחוזים, ואברי ושרקי מובילים את הלייט נייט עם 10 אחוזים

נתוני הרייטינג מיום השידור האחרון מצביעים על המשך ההובלה של חדשות 12, שעמדו על 13.6 אחוזים. אחריה נמצאת חדשות ערוץ 14 עם 8.6 אחוזים, חדשות 13 עם 5.4 אחוזים וחדשות כאן 11 עם 3.3 אחוזים. ערוץ i24News רשם רייטינג של 0.7 אחוזים.

הנתון הכי מרשים של אמש נרשם בערוץ 14, שהצליח להגיע למספר דו ספרתי עם 10% רייטינג.

בתחום התוכניות המובילות בפריים טיים, "מאסטר שף" של קשת 12 רשמה את הרייטינג הגבוה ביותר עם 18.2 אחוזים. אחריה התמקמה "הפטריוטים" בערוץ 14 עם 10 אחוזים. התוכנית "מה קרה לצה"ל" ששודרה ברשת הגיעה ל־6.7 אחוזים, ואילו הסדרה "אינתיפאדה" בכאן הניבה 1.9 אחוזים. בערוץ 14 שודרה גם התוכנית "פתחי ושי" עם נתון של 6.5 אחוזים.

בשעות הלילה המאוחרות נרשמה הובלה לתוכנית "אברי ושרקי" בקשת 12 עם 10 אחוזים. אחריה שודרה "הצינור" ברשת עם 4.9 אחוזים. בערוץ 14 שודרה "סטורי לילה" עם 2.7 אחוזים, ובכאן שודרה "חדשות הלילה" עם נתון של 1.6 אחוזים.