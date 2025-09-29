בשתי חתונות נפרדות שנערכו אמש נישאו דביר שנרב שנפצע בפיגוע ליד דולב וצוף אשחר, אלמנתו של הרב נערן אשחר שנפל בתחילת המלחמה

מנצחים וממשיכים את החיים: בשתי חתונות שנערכו אמש התחתנו דביר שנרב, שנפצע לפני שנים אחדות בפיגוע במעין ליד היישוב דולב, וצוף אשחר, אלמנתו של הרב נערן אשחר הי"ד שנפל במהלך המלחמה.

דביר שנרב, ששכל בפיגוע לפני כשש שנים את אחותו רנה הי"ד, התחתן אמש עם דנה מלכיאור. את החתונה ערך הרב שמואל סלוצקי שאיבד את שני בניו בשביעי לאוקטובר.

בחתונה נוספת שהתקיימה אמש נישאה צוף אשחר. צוף איבדה את בעלה, הרב נערן אשחר הי"ד שנפל כחודש לאחר פרוץ המלחמה. לצוף ונערן היו יחד שני ילדים, ואת ילדם השלישי היא ילדה לאחר נפילתו של נערן. אמש היא נישאה לעמיחי וייס, רווק תושב העיר אפרת, בוגר ישיבת ההסדר בירוחם.

באתר סרוגים מאחלים לשני הזוגות שיזכו לבנות בית נאמן בישראל.