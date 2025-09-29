שתי תאונות דרכים קשות בשעות האחרונות באיזור יו"ש: בתרקומיא נהרגו הבוקר 2 נוסעי רכב מפגיעת משאית. אמש נפצעו קשה אשה ותינוק באיזור נבי סמואל

גל תאונות הדרכים הקשות נמשך: בתאונה שאירעה הבוקר בכביש 35, באיזור מעבר תרקומיא, נהרגו שני בני אדם. בתאונה נוספת שאירעה הלילה ליד נבי סמואל נפצעו קשה אשה ותינוק.

בנוגע לתאונה שאירעה הבוקר נמסר מהמשטרה כי שוטרי ובוחני התנועה של מחוז ש"י מטפלים בשעה זו בתאונת דרכים קשה שאירעה דרומית למעבר תרקומיא, בתוך שטחי יהודה ושומרון, בין משאית לרכב פלסטינים. כתוצאה מהתאונה נקבע מותם של שניים ופצוע קל.

במקום נמשכת פעילות של כוחות משטרה, לצורך טיפול בזירה, הכוונת התנועה וחקירת נסיבות התאונה.

בעקבות התאונה נוצרו עומסי תנועה כבדים באזור. ציבור הנהגים מתבקש להישמע להנחיות השוטרים במקום ובמידת הצורך לעשות שימוש בדרכים חלופיות.

מדוברות צוות הצלה נמסר: כונני מד"א – 'צוות הצלה' הוזעקו לכביש 35 סמוך למחסום תרקומיא בעקבות דיווח על תאונת דרכים קשה.

מתנדב 'צוות הצלה' יהושע גוטליב מוסיף: "כשהגעתי למקום ראיתי זירת תאונת דרכים קשה מאוד, שני גברים כבני 30 היו לכודים מחוסרי הכרה ללא דופק ונשימה בתוך רכב פרטי לאחר שהתנגשו במשאית.

לאחר שלוחמי האש חילצו את הפצועים, יחד עם חובשים ופראמדיקים נוספים של מד"א ביצענו בהם בדיקות רפואיות, אך למרבה הצער עקב אופי הפציעות הקשות מהם סבלו נאלצו הפראמדיקים לקבוע את מותם במקום.

כמו כן הענקנו סיוע רפואי ראשוני לנהג המשאית ולנוסע נוסף והם פונו במצב קל על ידי הסהר האדום להמשך טיפול בבית החולים.

בנבי סמואל: אשה ותינוק פצועים קשה

בתאונה נוספת שאירעה הלילה בכביש 436 בסמוך לקבר שמואל הנביא, נפצעו קשה תינוק ואשה וכן שני גברים נוספים במצב בינוני.

מדוברות מד"א נמסר אמש כי בשעה 22:57 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב ירושלים על תאונה בין 2 כלי רכב בכביש 436 סמוך להר שמואל. חובשים ופראמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי ומפנים לבי"ח הדסה עין כרם ושע"צ, תינוק כבן שנה במצב בקשה ולא יציב עם חבלה רב מערכתית, אישה בשנות ה-30 במצב קשה עם חבלה רב מערכתית ו-2 גברים כבני 35 במצב בינוני עם חבלות.

מדוברות איחוד הצלה מחוז ירושלים עדכנו בהמשך לתאונה הקשה בכביש 436 סמוך לצומת קבר שמואל הנביא.

אבי ג'יאן, יוסף חיים חיימוב ויאיר כהן חובשים באיחוד הצלה שהגיעו ראשונים לזירה מסרו: "מדובר בזירה קשה מאוד – תאונה עם מעורבות שני כלי רכב. הענקנו טיפול רפואי לארבעה נפגעים בזירה שתי נשים בגילאי 30-40 במצב קשה ובינוני, תינוק כבן שנה וחצי במצב קשה וגבר כבן 50 במצב קל."

שוקי בקר פרמדיק איחוד הצלה והחובש דוד פימה הוסיפו: כלל הפצועים פונו באמבולנסים של איחוד הצלה להמשך טיפול בבית החולים הדסה עין כרם".