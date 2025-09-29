לקראת פגישתם של נתניהו וטראמפ הערב בארצות הברית, נועדו הלילה (שעון ישראל) ראשי מועצת יש"ע עם ראש הממשלה, לאחר שהגיעו במיוחד מישראל לצורך כך.
מדוברות המועצה נמסר כי לפני שעה קלה הסתיימה פגישתם של משלחת מועצת יש״ע עם רה״מ בנימין נתניהו ורעייתו שרה נתניהו בניו יורק.
הפגישה הייתה ארוכה ומעמיקה.
חברי המשלחת חיזקו את ראש הממשלה לקראת הפגישה מחר וביקשו ממנו להביע בפגישתו עם הנשיא דונלד טראמפ את רצונה של ישראל למנוע הקמת מדינה פלסטינית באמצעות החלת הריבונות ביהודה ושומרון.
ראש הממשלה התחייב בפני ראשי הרשויות להביע בפני הנשיא טראמפ את העובדה שיהודה ושומרון הם חלק בלתי נפרד מישראל הריבונית.
ראשי הרשויות יצאו מוטרדים מאוד מכך שרה״מ לא התחייב על סדר הזמנים המעשי של החלת הריבונות.
בפגישה סוכם כי בין לשכת רה״מ להנהלת מועצת יש״ע יתקיים שיח לקיום פגישת המשך בוושינגטון, מחר לאחר הפגישה עם הנשיא טראמפ.
חברי המשלחת שהשתתפו בפגישה:
1. יו״ר מועצת יש״ע ומועצת בנימין – ישראל גנץ
2. ראש מועצת שומרון יוסי דגן
3. ראש עיריית אריאל – יאיר שטבון.
4. ראש מועצת אורנית – אור פירון זומר
5. ראש מועצת הר חברון – אלירם אזולאי
6. ראש מועצת קרני שומרון – יהונתן קוזניץ
7. ראש מועצת קדומים – עוזאל ותיק
8. ראש מועצת אפרת – דובי שפלר
9. מנכ״ל מועצת יש״ע עומר רחמים
צדי
מעניין כמה עשרות אלפי דולרים עלתה הנסיעה הזאת, שלא יצא ממנה כלום והיה אפשר לקיים אותה בזום08:13 29.09.2025
טל
אבל למה ? הקדוש ברוך הוא איתנו ואנחנו עם בחירה ואנחנו חרוצים ושאפתנים ובחוקותיו נלך. למה לא נותנים לנו לספח את שלנו. חבורה של מטומטמים שכל הפרדיגמה הפרימיטיבית שלהם קרסה...
אבל למה ? הקדוש ברוך הוא איתנו ואנחנו עם בחירה ואנחנו חרוצים ושאפתנים ובחוקותיו נלך. למה לא נותנים לנו לספח את שלנו. חבורה של מטומטמים שכל הפרדיגמה הפרימיטיבית שלהם קרסה ועוד תגיע לשפל המדרגה.המשך 08:21 29.09.2025
דמגוגים!,"מוטרדים מאוד"??בלי הסכמת טראמפ כשהעולם כולו נגד??טראמפ אמר שהוא מתנגד לסיפוח במצב הזה, אבל לא שלל נסיבות אחרות!
דמגוגים!,"מוטרדים מאוד"??בלי הסכמת טראמפ כשהעולם כולו נגד??טראמפ אמר שהוא מתנגד לסיפוח במצב הזה, אבל לא שלל נסיבות אחרות!08:27 29.09.2025
