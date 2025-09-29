לקראת פגישת נתניהו וטראמפ נועדו הלילה ארוכות ראשי מועצת יש"ע עם ראש הממשלה בניו יורק. מהמועצה נמסר כי הם יצאו מוטרדים בעניין הכרזת הריבונות

לקראת פגישתם של נתניהו וטראמפ הערב בארצות הברית, נועדו הלילה (שעון ישראל) ראשי מועצת יש"ע עם ראש הממשלה, לאחר שהגיעו במיוחד מישראל לצורך כך.

מדוברות המועצה נמסר כי לפני שעה קלה הסתיימה פגישתם של משלחת מועצת יש״ע עם רה״מ בנימין נתניהו ורעייתו שרה נתניהו בניו יורק.

הפגישה הייתה ארוכה ומעמיקה.

חברי המשלחת חיזקו את ראש הממשלה לקראת הפגישה מחר וביקשו ממנו להביע בפגישתו עם הנשיא דונלד טראמפ את רצונה של ישראל למנוע הקמת מדינה פלסטינית באמצעות החלת הריבונות ביהודה ושומרון.

ראש הממשלה התחייב בפני ראשי הרשויות להביע בפני הנשיא טראמפ את העובדה שיהודה ושומרון הם חלק בלתי נפרד מישראל הריבונית.

ראשי הרשויות יצאו מוטרדים מאוד מכך שרה״מ לא התחייב על סדר הזמנים המעשי של החלת הריבונות.

בפגישה סוכם כי בין לשכת רה״מ להנהלת מועצת יש״ע יתקיים שיח לקיום פגישת המשך בוושינגטון, מחר לאחר הפגישה עם הנשיא טראמפ.

חברי המשלחת שהשתתפו בפגישה:

1. יו״ר מועצת יש״ע ומועצת בנימין – ישראל גנץ

2. ראש מועצת שומרון יוסי דגן

3. ראש עיריית אריאל – יאיר שטבון.

4. ⁠ראש מועצת אורנית – אור פירון זומר

5. ⁠ראש מועצת הר חברון – אלירם אזולאי

6. ⁠ראש מועצת קרני שומרון – יהונתן קוזניץ

7. ⁠ראש מועצת קדומים – עוזאל ותיק

8. ⁠ראש מועצת אפרת – דובי שפלר

9. ⁠מנכ״ל מועצת יש״ע עומר רחמים