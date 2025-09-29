לקראת פגישת נתניהו טראמפ שתערך הערב ע"פ שעון ישראל, נועד הרב ראש הממשלה שוב שעות רבות עם וויטקוף וקושנר. נרשמה התקדמות ואופטימיות רבה לעסקה

לקראת פגישת נתניהו וטראמפ הערב (שעון ישראל) נועדו שוב הלילה, בפעם השניה, ראש הממשלה עם שליחיו של טראמפ וויטקוף וקושניר. מטרת הפגישה היתה לנסות ולהגיע להסכמות לקראת הגעה על הסכם לשחרור החטופים וסיום המלחמה בעזה.

עוד באותו נושא עמית סגל חושף: אלו פרטי הצעת טראמפ לשחרור החטופים 20:31 | חדשות סרוגים 2 1 😢

הפגישה בין נתניהו לטראמפ צפויה להיערך הערב בשעה 18:00 (שעון ישראל) ולאחריה, סביב השעה 20:15, צפויים השניים לקיים מסיבת עיתונאים משותפת.

בכיר בבית הלבן אמר הבוקר בתדרוך לעיתונאים כי אחרי השיחות שקיימו השליח וויטקוף וחתנו של טראמפ קושנר עם רה"מ נתניהו והשר רון דרמר, ארה"ב וישראל קרובות מאוד להסכמה על תכנית טראמפ לסיום המלחמה. הבכיר בבית הלבן ציין כי בכל מקרה כדי שתהיה עסקה נחוצה גם הסכמה של חמאס, שעדיין לא הגיעה באופן רשמי.

בתוך כך, גם במשלחת הישראלית מביעים הבוקר אופטימיות בנוגע לאפשרות להגיע להסכמות. עיתונאים ישראלים המלווים את המשלחת מדווחים כי פערים רבים נסגרו ונרשמה התקדמות משמעותית בנוגע לניסוחים השונים לגבי עסקה והסכם אפשרי בין הצדדים.

בראיון לסוכנות הידיעות רויטרס אמר הלילה טראמפ קיבל ״תגובה טובה מאוד״ ממנהיגי ישראל ומדינות ערב להצעת תוכנית השלום בעזה.״כולם רוצים לסגור את העסקה, מקווה לסגור אותה בפגישה עם נתניהו ביום שני״.