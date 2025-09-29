כבר הפך לשגרה: טיל שוגר הלילה מתימן לעבר שטח ישראל ויורט בהצלחה. על פי דיווחים מדובר שוב בטיל מסוג מתפצל.
אזעקות הופעלו באיזורים שונים בארץ סביב השעה אחת בלילה – איזור גוש דן והשפלה וכן באיזור גוש עציון וקרית ארבע.
מדובר צה"ל נמסר כי בהמשך להתרעות שהופעלו לפני זמן קצר במספר מרחבים בשטח המדינה, יורט טיל אחד ששוגר מתימן.
ההתרעות הופעלו על פי מדיניות.
ממד"א נמסר כי בהמשך לירי מתימן לעבר מדינת ישראל, לא התקבלו קריאות במוקד 101 של מד"א כלל.
חפו פרעוה
נתניהו וכץ-------------בנושא החותים אתם כישלון מוחץ----------במקום להעלות 175 מטוסי קרב ...
נתניהו וכץ-------------בנושא החותים אתם כישלון מוחץ----------במקום להעלות 175 מטוסי קרב לסרוגין עם מאות פצצות של טון ובשך כמה יממות וברציפות להרוס את חותלנד אתם מעלים 15 מטוסים לכמה דקות ומפציצים=====================בושההמשך 08:00 29.09.2025
