שוב זה קרה הלילה: טיל מתפצל שוגר הלילה מתימן והפעיל אזעקות באיזורים שונים בארץ באיזור השעה אחת בלילה. הטיל יורט בהצלחה וללא נפגעים

כבר הפך לשגרה: טיל שוגר הלילה מתימן לעבר שטח ישראל ויורט בהצלחה. על פי דיווחים מדובר שוב בטיל מסוג מתפצל.

אזעקות הופעלו באיזורים שונים בארץ סביב השעה אחת בלילה – איזור גוש דן והשפלה וכן באיזור גוש עציון וקרית ארבע.

מדובר צה"ל נמסר כי בהמשך להתרעות שהופעלו לפני זמן קצר במספר מרחבים בשטח המדינה, יורט טיל אחד ששוגר מתימן.

ההתרעות הופעלו על פי מדיניות.

ממד"א נמסר כי בהמשך לירי מתימן לעבר מדינת ישראל, לא התקבלו קריאות במוקד 101 של מד"א כלל.