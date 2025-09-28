ראש העיר ניו יורק המכהן, אריק אדמס, הודיע במפתיע על פרישה מהמרוץ החוזר לראשות העיר, כחלק ממהלך רחב למנוע את זכייתו של המועמד המוסלמי, זוהראן מאמדני.

ראש העיר ניו יורק, אריק אדמס, הודיע באופן מפתיע על פרישתו מהמירוץ לראשות העירייה. אדמס הפרו-ישראלי פיגר בסקרים אחרי זוהראן מאמדני, מועמד מוסלמי אנטי-ישראלי במופגן.

אדמס, המשרת בתפקיד ראש העיר ב-4 השנים האחרונות, הודיע לפני זמן קצר על פרישה מוחלטת מהמירוץ לראשות עיריית ניו יורק. אדמס הודיע על ההחלטה לאחר לחץ כבד מתוך המפלגה הרפובליקנית וגם מגורמים דמוקרטים מתונים, שאינם מעוניינים בזכייתו של המועמד הקיצוני, זוהראן מאמדני.

מאמדני, מהגר מוסלמי שהגיע לארצות הברית לפני שנים בודדות, בעל עמדות מוסלמיות וכלכליות קיצוניות, ביניהן התנגדות לעצם קיומה של ישראל ורצון להפעיל בניו יורק חקיקה ומיסוי כנגד "בעלי הון" ולמסות אותם באופן קיצוני.

עוד באותו נושא לקראת הנאום בעצרת האו"ם: נתניהו נחת בניו יורק 18:13 | חדשות סרוגים 1 0 😀 👏

בין מאמדני לכס ראשות העיר עמדו שני מועמדים: אריק אדמס, ראש העיר המכהן ומנגד אנדרו קואומו, מושל מדינת ניו יורק לשעבר.

אדמס שרך בסקרים הרבה מאחורי מאמדני וקואמו, והתרחיש היחיד למנוע חלוקה של הקולות המתונים והפסד מול מאמדני היה פרישתו. על פי דיווחים, אדמס קיבל הבטחות מטראמפ כי ישובץ לתפקיד בממשל במידה ויפרוש וימנע את זכייתו של מאמדני.