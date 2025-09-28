הפרשן הפוליטי עמית סגל, חשף כעת את פרטי הצעת הנשיא דונלד טראמפ לשחרור החטופים וסיום המלחמה. לכל הפרטים

פרטי המתווה של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, לסיום המלחמה בין ישראל לחמאס בעזה, נחשפו כעת (ראשון) על ידי הפרשן הפוליטי עמית סגל.

על פי פרטי הדיווח, ישראל לא תספח שטחים ביהודה ושומרון, לא בעזה וכן לא יבוצעו חיסולים בקטאר. חמאס ישחרר את החטופים ביום הראשון ויפורק כל "הנשק ההתקפי".

בנוסף, לכל עזתי תינתן הזכות לעזוב – עם הבטחה שיכל לחזור. עזה תהפוך לאזור סחר בין־לאומי עם פטורים ממסים, יתקיים מו”מ על כל נסיגה של צה”ל מעזה והרשות הפלסטינית תשתתף בוועדה המנהלת – רק בעתיד ואחרי רפורמות "עקירת הקיצוניות".

סגל הוסיף כי על פי הפרטים המוצגים כעת, נראה כי הוויתורים של ישראל הם עתידיים ואילו הוויתורים של חמאס הם מידיים ו"במזומן".