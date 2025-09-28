אירוע ירי קשה במישיגן ארה"ב, יורה פתח באש בתוך כנסייה במהלך תפילה והצית אותה, לפחות עשרה פצועים והרוג במקום, טראמפ הגדיר את המקרה "מתקפה נוספת נגד נוצרים"

אירוע ירי קשה נוסף בארה"ב, יותר מעשרה בני אדם נפצעו ואדם אחד נרצח באירוע ירי בכנסייה מורמונית בעיר גראנד בלאנק מישיגן. הנשיא טראמפ הגדיר את האירוע "מתקפה נוספת על נוצרים".

ארה"ב עוברת אירוע ירי קשה נוסף, בניין הכנסייה המורמונית בעיר גראנד בלאנק במדינת מישיגן הותקף ביריות בזמן תפילת צהריים, בנוסף בניין הכנסייה הוצת. עד כה לא נמסרו פרטים לזהות החשוד או החשודים במעשה.

על פי רשויות האכיפה המקומיות, לפחות עשרה בני אדם נפצעו במהלך אירוע הירי, כשאדם אחד שזהותו לא נמסרה נרצח, לאחר שמת בבית החולים מפצעיו.

הנשיא טראמפ פרסם בעצמו דברים ברשתות החברתיות בתגובה לאירוע וכתב: "עודכנתי עכשיו על האירוע הירי המזוויע בכנסיית גראנד בלאנק במישיגן. ה-FBI נשלח מיידית לזירה וינהל חקירה פדרלית בתמיכה מלאכה לרשויות המקומיות".

בנוסף הנשיא טראמפ היה הראשון לחשוף כי: "החשוד מת, אבל יש הרבה מה לחקור. נראה שזו מתקפה מכוונת נוספת על נצורים בארצות הברית. הממשל ימשיך לעדכן בהתפתחויות, עד אז בבקשה התפללו למען המשפחות".