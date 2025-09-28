לאחר שנציג שב"ס קובי יעקבי וחנמאל דורפמן נחקרו היום(ראשון) במח"ש בחשד למעורבות בפרשת מקורבי בן גביר, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר מגיב לכך.
בתגובתו המלאה כתב בן גביר: "התופרת המשפטית לממשלה, העבריינית המפוטרת גלי בהרב-מיארה, שוב מפעילה את מח״ש כמיליציה פרטית לחיסול חשבונות ותפירת תיקים במטרה לסכל את שלטון הימין. אני מודיע לה: לא תרתיעי אותנו.
אני נותן גיבוי מלא לנציב שב"ס רב-גונדר קובי יעקובי ולראש המטה שלי עו"ד חנמאל דורפמן, המבצעים את עבודתם בצורה מסורה ומקצועית, בשונה מעברייני צלאח א-דין שעוסקים בתפירת תיקים פוליטיים".
עוד הוא הוסיף: "יעקובי ודורפמן הם סמל לעובדי מדינה למופת, שמוסרים את נפשם למען עם ישראל. על כולנו להוקיר להם תודה על פעילותם – והם ימשיכו לשרת את הציבור בצורה נפלאה, כפי שעשו עד כה".
