השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, מגיב למעצרם של נציג שב"ס קובי יעקבי וחנמאל דורפמן, ותוקף את היועצת המשפטית לממשלה: "העבריינית המפוטרת"

לאחר שנציג שב"ס קובי יעקבי וחנמאל דורפמן נחקרו היום(ראשון) במח"ש בחשד למעורבות בפרשת מקורבי בן גביר, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר מגיב לכך.

בתגובתו המלאה כתב בן גביר: "התופרת המשפטית לממשלה, העבריינית המפוטרת גלי בהרב-מיארה, שוב מפעילה את מח״ש כמיליציה פרטית לחיסול חשבונות ותפירת תיקים במטרה לסכל את שלטון הימין. אני מודיע לה: לא תרתיעי אותנו.

אני נותן גיבוי מלא לנציב שב"ס רב-גונדר קובי יעקובי ולראש המטה שלי עו"ד חנמאל דורפמן, המבצעים את עבודתם בצורה מסורה ומקצועית, בשונה מעברייני צלאח א-דין שעוסקים בתפירת תיקים פוליטיים".

עוד הוא הוסיף: "יעקובי ודורפמן הם סמל לעובדי מדינה למופת, שמוסרים את נפשם למען עם ישראל. על כולנו להוקיר להם תודה על פעילותם – והם ימשיכו לשרת את הציבור בצורה נפלאה, כפי שעשו עד כה".