חברי קיבוץ בארי יפתחו את תפילות יום הכיפורים במחזור חדש שנכתב במיוחד עבור הקהילה, לזכר חבר הקיבוץ יוסי שרעבי שנחטף ונרצח בעזה בשמחת תורה

לקראת יום הכיפורים הקרוב ולקראת ציון שנתיים לאירועי השבעה באוקטובר, יפתחו בקיבוץ בארי את תפילות היום הקדוש במחזור תפילה חדש שנוצר במיוחד עבור הקהילה. מדובר ביוזמה פרטית של חברי הקיבוץ, שנעשתה בשיתוף עם הוצאת קורן ירושלים.

היוזמה החלה עוד בשנת 2004, אז הוקם בית הכנסת בקיבוץ על ידי דוד כהן זיכרונו לברכה, אריק קרינגל ורחל פריקר. עד אז נאלצו חברי בארי לנסוע ליישובים סמוכים כדי להתפלל, אך הקמת בית הכנסת אפשרה היווצרות של מסורת רוחנית וקהילתית בתוך הקיבוץ עצמו. עם השנים התרחב בית הכנסת והפך למוקד לפעילות בשבתות, חגים ואירועים משפחתיים.

במהלך עשרים השנים האחרונות, הגיעו לקיבוץ שליחי ציבור מכל רחבי הארץ כדי להוביל את התפילות בימים הנוראים. בין היתר הגיעו סטנלי קיי, גלעד הונוולד ובנימין זרביב. נוכחותם הובילה להתבססות של מסורת תפילה חיה, מגוונת ורציפה, אשר משלבת בין דורות ובין עולמות שונים של זהות יהודית.

מתוך התהליך הזה נולד הרעיון להוציא לאור מחזור קהילתי ייחודי. המחזור מאחד בין נוסח ספרד לנוסח עדות המזרח בכרך אחד, מתוך רצון להנגיש את התפילה לכלל המתפללים.

לצד הפן הקהילתי והחינוכי, המחזור נושא גם מימד אישי וכואב. הוא מוקדש לזכרו של יוסי שרעבי זיכרונו לברכה, חבר הקיבוץ, שנחטף ונרצח בעזה בשמחת תורה. שרעבי היה מיועד לשמש שליח ציבור בתפילות יום הכיפורים תשפ"ד, ודמותו, אהבתו לבית הכנסת ומסירותו לקהילה מלוות את יצירת המחזור מראשיתו ועד הוצאתו לאור.

הוצאת קורן ירושלים לקחה חלק מרכזי בהפקת המחזור, תוך ליווי מקצועי לאורך כל הדרך, ומתוך מחויבות לאפשר לקהילה לממש את חזונה.

המחזור החדש נועד לשימוש פנימי של קהילת קיבוץ בארי, ואינו מיועד לשיווק מסחרי או למכירה. ביום הכיפורים הקרוב ישמש המחזור את בני הקיבוץ בתפילות, ויהווה עדות למסורת שנבנתה לאורך שנים, לכאב האישי והקהילתי, וליכולת להתחדש גם מתוך שבר.