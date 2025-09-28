צה״ל ושב״כ תקפו וחיסלו בהובלת פיקוד הדרום ובאמצעות כלי טיס של חיל האוויר, את המחבל חסן מחמוד חסן חסין, ששימש כמפקד מחלקת נוח'בה בגדוד אל בורייג'

דובר צה״ל ודוברות שב״כ הותירו כעת (ראשון) לפרסום, כי צה"ל ושב"כ חיסלו מחבל נוח'בה שפיקד על הרצח במיגונית בכביש 232 באזור רעים ולקח חלק בחטיפת אזרחים ישראלים.

בהודעה נמסר כי צה״ל ושב״כ תקפו וחיסלו בהובלת פיקוד הדרום ובאמצעות כלי טיס של חיל האוויר, את המחבל חסן מחמוד חסן חסין, ששימש כמפקד מחלקת נוח'בה בגדוד אל בורייג' שבחטיבת מחנות המרכז של ארגון הטרור חמאס.

חסן פיקד יחד עם המחבל מוחמד אבו עטיוי שחוסל באוקטובר 2024, על הרצח במיגונית בכביש 232 באזור רעים בטבח הרצחני של ארגון הטרור חמאס ב-7 באוקטובר. כמו כן, היה מעורב בחטיפה של אזרחים ישראליים.

במסגרת תפקידו כמפקד מחלקת נוח'בה בגדוד אל בורייג', הכווין והוציא לפועל מספר מתווי טרור נגד כוחות צה"ל שפעלו ברצועת עזה.

צה״ל ושב"כ ימשיכו לפעול בעוצמה נגד המחבלים מארגוני הטרור שלקחו חלק בטבח הרצחני ב-7 באוקטובר.